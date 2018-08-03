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Memleketi Fransa dahil hiçbir yerde tutunamayan Tatischeff, son bir umutla İskoçya'ya gidiyor ve orada genç bir kadın hayranıyla karşılaşıyor. Genç kadın mesleğini yapabilmek için elinden geleni yapan deneyimli ilüzyonistle yakından ilgileniyor, ona büyük bir ilgi ve sevgi gösteriyor. Ne var ki, insanların artık illüzyonistlerle ilgilenmediği yeni bir çağda yaşıyorlar ve Tatischeff'in kaçınılmaz düşüşü engellenemiyor... Chomet, yalnızlığı ve unutulmuşluğu duyarlı bir sinemayla yansıtıyor. Jacques Tati'nin sinemasına, incelikli mizah anlayışına ve kişiliğine bir saygı duruşu olan film, Edinburgh şehrine bir güzelleme olarak da nitelenebilir.