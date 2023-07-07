20.000 TL ödemek istemeyenler için son çıkış! 6091 TL ödemeye çalışanlar e-Devlet'i kilitledi!
Gelen son dakika haberlerine göre yurtdışından gelen telefonların pasaport kayıt ücreti de 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Henüz fiyat 20.000 TL olmamışken ödemeyi eski fiyattan yapmak isteyen vatandaşların yoğun olması sebebiyle e-Devlet'e girişte sıkıntılar yaşanmaya başladı.
Bugün gelen son dakika bilgilerine göre yurtdışından alınan telefonların Türkiye için pasaporta kayıt ücretleri 20.000 TL oldu. Eski ödemeden IMEI kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bir anda e-Devlet'e akın etmesiyle, sistem kilitlendi.
e-DEVLET KİLİTLENDİ
Gelen zam haberlerinden sonra 6 bin TL üzerinden IMEI kayıt işlemini tamamlamaya çalışan vatandaşların yoğunluğu sebebiyle e-Devlet kilitlendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Zam haberinin gelmesinin ardından saatlerdir IMEI kayıt işlemini tamamlamaya çalışan vatandaşlar, Twitter üzerinden: "Bu kadarı gerçekten çok fazla", "Saatlerdir kayıt işlemi yapmaya çalışıyorum", "Sürekli hata veriyor", "Şimdi e-Devlet'e gidiyorum" gibi yorumlar yaptı.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurt dışından getirilen telefon için 6091 TL IMEI kaydı ödemesi gerçekleştiriyordu. Fakat Resmi Gazete'de yayımlanan son karar ile birlikte IMEI pasaport kayıt ücreti 20.000 TL oldu.
IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden kayıt işleminin tamamlanması gerekiyor. Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanmalı ve sonrasında harç ücreti yatırılarak sayfa üzerinden gerekli bilgiler doldurulmalıdır.
IMEI ÖDEMESİ NEREYE, NASIL YAPILIYOR?
IMEI kayıt ücreti 20 bin TL internet vergi dairesi veya Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası aracılığıyla ödenebiliyor.