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2018 DGS sınavı ne zaman, saat kaçta?

Önlisans programını bitiren üniversite öğrencilerinin bir üst programa geçmek için ter döktüğü Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman ve saat kaçta yapılacak? DGS ile ilgili tüm soruların cevabı haberimizde...

19.07.2018 - 11:07 | Güncelleme:

Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) erken seçim nedeniyle ÖSYM tarafından ertelenmişti. Sınava günler kaldı. İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) yapılacağı tarih ve saati...

2018 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak.

ADAYLAR SAAT 10.00'DAN SONRA SINAVA ALINMAYACAK!
 
Sınava günler kala unutulmaması gereken en önemli kural; Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
 
SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Testte 120 soru yer alacak.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak.
Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
 
388 BİN 215 ADAY BAŞVURDU

“Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017’de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS’ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabiliyordu. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS’de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz’daki DGS’yi 81 ilde yapacağız."

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