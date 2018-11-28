İstanbul'un arka sokak mekanları

İstanbul'da hiçbir şey gizli kalmasa da bazı mekanlar özel olmaya devam ediyor. Yüzlerce popüler kafe, restoran, olsa da İstanbul'da gidilecek birçok yer var! Peki ana caddelerden uzakta, sokak aralarında bulunan mekanları keşfetmeye ne dersiniz! İşte İstanbul'un arka sokak mekanları