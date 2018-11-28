İstanbul'da hiçbir şey gizli kalmasa da bazı mekanlar özel olmaya devam ediyor. Yüzlerce popüler kafe, restoran, olsa da İstanbul'da gidilecek birçok yer var! Peki ana caddelerden uzakta, sokak aralarında bulunan mekanları keşfetmeye ne dersiniz! İşte İstanbul'un arka sokak mekanları
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AKALİ - BEŞİKTAŞ
İstanbul'un en iddialı hamburgercilerinden bir olan Akali'yle ana caddede yer almadığı için tanışmamış olabilirsiniz.
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Burada yemekler hemen yanıbaşınızdaki mutfakta hazırlanıyor. Hamburger ekmeği ve patates de hamburgerden rol çalacak kadar lezzetli. Eğer isterseniz, hamburgerinize istediğiniz malzemeleri seçerek kendi lezzetinizi oluşturabilirsiniz.
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AIDA VINO E CUCINA - MODA
Eski bir İstanbul konağı, göşterişten uzak ortam, hoş müzikler ve leziz yemekler... Burası nefis bir İtalyan lokantası... Peynir tabağı, tiramisu, el yapımı makarnalarıyla Aida Vino E Cucina'dan bahsediyoruz...
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Vedat Milor'un övgüyle bahsettiği mekan, oldukça küçük. Bu nedenle rezervasyon yaptırmadan gitmemenizi öneririz.
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CAN OBA RESTAURANT - SİRKECİ
Sirkeci'de bir esnaf lokantası görünümünün altında, Michelin yıldızlı restoranlar kadar iddialı yemekler sunuyor Can Oba Restaurant. Mekanın şefi Can Oba, uzun süre Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmış.
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Eğer farklı tatlara merakınız varsa aradığınız yeri bulmuş olabilirsiniz... Kestane çorbası, vişne soslu ördek, ev yapımı lazanya... Ne söylerseniz söyleyin pişman olmayacaksınız. Mekanın tatlılarını da mutlaka denemenizi öneririz.
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CUP OF JOY - BEBEK
Bebek semtinin yanında İstanbul'un çeşitli yerlerinde de bulunan Cup of Joy, adından da anlaşılacağı üzere kahveleriyle ünlü bir yer.
Mekanda ayrıca glutensiz ve diyet ürünler de var. Sıcak ve keyifli ortam arıyorsanız buraya bir şans vermelisiniz.
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ÇUKURCUMA CUMA KAFE
Cuma Cafe, içine girdiğinizde kendinizi, arkadaşınızın evine ya da misafirliğe gelmiş gibi hissettirecek cinsten.
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Ahşap dekorasyonu, vintage aksesuarları ve organik menüsü ile öne çıkıyor. Mevsime göre menü değiştiren Cuma'da kahvenizi ev rahatlığında yudumlayabilirsiniz.
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DEM KARAKÖY VE MODA
2013 yılının eylül ayında Karaköy'deki şubesiyle çay tutkunlarıyla buluşan Dem'in Moda şubesi, Moda İlkokulu'nun yanında yer alıyor. Geniş ve ferah dekoruyla dikkat çeken Dem, onlarca çeşit çay menüsü sunuyor.
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Bal ve süt ile servis edilen chai, tropik bir tat bırakan oolong çayı, kafeinsiz kırmızı çay rooibos ve daha pek çok çay çeşidiyle Dem, müşterilerini bekliyor.
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EFENDİ - ŞİŞLİ
Topağacı'nın sevilen mekanlarından Efendi, lezzetli kokteyllerle iş yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler için biçilmiş kaftan.
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Kendine özgü kokteyller ve klasik kokteyl çeşitleri sunan mekanda caz, funk ve soul müzikleri çalıyor. Efendi'nin kokteyl menüsü mevsime göre değişiyor.
Bebek'in kalabalığından birkaç adımda uzaklaşabileceğiniz adreslerden olan Hidden Coffee House, dekorasyondaki antika detayları ile dikkat çekiyor.
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Hoş bir bahçesi de bulunan mekan atmosferiyle dinlendiriyor. Tatlı, kahvaltı, kahve ve çay menüsüyle popüler olan mekanda vegan ve glütensiz seçenekler de var.
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İNCİRALTI - BEYLERBEYİ
100 yıllık tarihe sahip eski bir Rum evinin restorasyonunun ardından kapılarını açan İnciraltı, adını bahçesindeki incir ağacından alıyor.
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Mekan, meşhur Ermeni mezesi topik, kuzu gömleğine sarılı hurma kebabı, uskumru taratorunun yanında geniş bir meze menüsüne sahip. Türk sanat müziği ve eski pop şarkıları çalan İnciraltı, içeceklerini yudumlarken leziz yemekler tatmak isteyenlerin favorisi olacak.
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KAVANOZ - ARNAVUTKÖY
Bahçesi ve lezzetli yemekleriyle açıldıktan kısa süre sonra popüler olan mekanın taze ürünlerden hazırlanan kahvaltısı seviliyor.
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Kendine özgü tatların da olduğu Kavanoz'da kahve, sıcak sandviç çeşitleri ve çeşitli atıştırmalıklar bulabilirsiniz.
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MARKUS - MASLAK
Gastronomi tutkunlarının son yıllarda müdavimi olduğu Maslak'ın yeni mekanlarından Markus'u, Sabancı Üniversitesi'nden bir arkadaş grubu kurmuş. Hem göze, hem ruha, hem de mideye hitap eden Markus'ta ana yemeklerin tamamı kaburgadan yapılıyor.
Etin yanında patates kızartması, humus, çorba, fava gibi lezzetler de bulabilirsiniz. Yemeklerini folk, lounge ya da caz müziklerle servis eden mekan, ambiyansı ve menüsüyle denenmeyi hak ediyor.
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PETRA ROASTING - TOPAĞACI
2013 yılında açılan Petra Roasting, zengin aromalı kahve menüsüyle öne çıkıyor. Tabii kahvenin yanında yiyebileceğiniz kruvasanlar, kekler de oldukça taze.
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Çok işlek olmayan ara sokaklarda, keşfedilmeyi bekleyen leziz kahvelerden tatmak için Petra Roasting'e uğramanızı tavsiye ederiz.
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THE BADAU
Kadıköy Yeldeğirmeni'nde yer alan caz kulübü The Badau, Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızlarından bir tanesi... Butik mutfağı ve caz sahnesiyle beğeni toplayan kulüp, caz müzisyeni Eren Noyan ve eşi Güliz Noyan tarafından açılmış.
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Pazar, pazartesi ve salı günü kapalı olan mekanda Akdeniz ve Osmanlı ağırlıklı yemekler sunuluyorç Mekanda canlı müzik dinlemek için belli bir giriş ücreti ödemek gerekiyor.
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ZULA
Sosyal medyada son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Zula, adından da anlaşılacağı gibi Harbiye'nin arka sokaklarına gizlenmiş bir hamburger cenneti.
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Az ve öz mantığını benimseyen Zula, ev yapımı hamburger ekmeği, sosisleri ve tacosuyla gurme bir fast food restoranı. Harbiye'de olduğuna bakmayın, dükkanın ara sokakta olmasıyla daha az kira ödeyen mekan, uygun fiyatlı hamburgerler yemenize olanak tanıyor.
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