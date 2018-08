Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a katılacak tasarımcılar açıklandı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2019 sezonu 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlikte pek çok tasarımcı koleksiyonlarını sergileyecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında Bashaques - Başak Cankeş, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, DB Berdan, Exequise, Giray Sepin, Gökhan Yavaş, Gülçin Çengel, Mehmet Korkmaz, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mercedes-Benz Presents Anı Datukishvili, Mercedes-Benz Presents Brand Who, MiiN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum of Fine Clothing - Eda Güngör, New Gen by Ima Özlem Süer, Raşit Bağzıbağlı, Selen Akyüz, Sezgi Tüzel, St. Nian - Nihan Buruk, Şebnem Günay, Şiyar Akboğa, T.A.G.G - Gökay Gündoğdu, Third - Tuğçe Özocak, Tuba Ergin, Urun - Ece Kavran yer alıyor.

