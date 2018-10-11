Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon çalışanı yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuya dair açıklamanın Aralık ayında gelmesi bekleniyor. Milyonlarca asgari ücretli ve işverenler tarafından araştırılan asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı mı? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte asgari ücret zammına dair tüm detaylar...

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına dair çalışanların araştırmaları tüm hızıyla sürerken önümüzdeki yıl 2000 lira olacağına dair söylentiler konuşuluyor. Bir yandan da Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler dolayısıyla hükümetin zam konusunda tüm çalışanları tatmin edecek bir fiyat söylemesi bekleniyor. Geçen sene asgari ücret zam oranı, bakanlık, işçi ve işveren sendikaları arasındaki uzun görüşmelerin ve pazarlıkların ardından, 29 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre asgari ücret zammı yüzde 14,2 artışla net bin 603 lira, brüt 2 bin 29 lira olmuştu. Bunu oranı baz alarak hesapladığımızda 230 lira gibi bir artışla muhtemel 2000 lira olacağa benziyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAYDAN ÇAĞRI

Asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulunan Türk-İş başkanı Ergün Atalay da Aralık ayında yapılacak pazarlıklarda asgari ücretin 2000 liradan başlaması yönünde çağrıda bulundu.

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