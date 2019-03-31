31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışan siyasi partiler arasında en fazla kadın belediye başkanı adayını, yüzde 50 oranıyla Halkarın Demokratik Partisi (HDP) gösterdi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin verilerine göre, 8.257 Belediye başkan adayının 652'si, 30 büyükşehiri yönetmeye talip 316 belediye başkan adayının 34'ü, 452 İl belediye başkan adayının 38'i, 2.297 ilçe belediye başkan adayının 174'ü kadın adaylardan oluşuyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlıkları için yarışan 316 adaydan 36'sı kadın. Kadın adaylar arasında Meclis'te grubu bulunan partilerden HDP'nin 3, CHP ve AK Parti'nin ise 1'er adayı bulunuyor. AK Parti'de Fatma Şahin, Gaziantep; CHP'den Özlem Çerçioğlu, Aydın; HDP'den Şerife Yıldırım, Denizli; Züleyha Gülüm, Kocaeli; Bedia Özgökçe Ertan, Van'da büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarıştı. MHP ve İYİ Parti'nin ise kadın büyükşehir belediye başkan adayı bulunmuyordu.

FATMA ŞAHİN İLE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU ZAFERE ULAŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Şahin 432 bin 267, DSP adayı Celal Doğan 206 bin 196 oy aldı.

Aydın'da ise sandıkların % 51.9'u açıldı, toplam 2.754 sandık bulunuyor. Buna göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu, % 52.9 ile yarışı önde götürüyor. Ak Parti adayı Mustafa Savaş ise % 43.30 ile Çerçioğlu'nun gerisinde...

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümünden mezun oldu.

Ardından Gaziantep'e döndü. Boya fabrikasında iş hayatına atıldı.

2002 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili seçildi.

2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

2011 seçimleri sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görevlendirildi. Görevi süresince kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çok sayıda çalışmaya öncülük etti.

Evli ve 2 çocuk annesi Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde partisinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

PARTİLERİN KADIN ADAY ORANLARI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu ana kadar açıklanan 842 adayın 44'ü kadın. Bu sayı, yüzde 5.23'lük bir orana tekabül ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adaylarının yüzde 1.25'i kadınlardan oluşuyor. AK Parti'nin bin 297 adayının 4'ü kadın.

Kadın lider tarafından yönetilen Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İYİ Parti bu seçimlerde şu ana kadar 122 aday açıkladı. Bu adayların yüzde 3.85'i yani 5 tanesi kadın.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) açıkladığı 750 adaydan da 14'ü kadın.

En az kadın belediye başkanı adayı gösteren bir diğer parti ise 261 adayından 2'si kadın olan Saadet Partisi (SP).