2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı

Albert Watson tarafından çekilen Pirelli takvimi Milano'da tanıtıldı. Takvimde, kırk çekimden oluşan bir akışta Gigi Hadid ile Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland ile Calvin Royal III ve Laetitia Casta ile Sergei Polunin tarafından canlandırılan karakterlerin öyküleri anlatılıyor