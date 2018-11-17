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Cruise'a eşlik eden oyuncular arasında Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller, Ed Harris gibi isimler var. Senaryo grubunda aralarında Christopher McQuarrie'nin de bulunduğu dört yazar var ama hikâye hakkında basına verilen henüz hiçbir bilgi yok. The Sun gazetesinde çıkan haberde Tom Cruise'un filmdeki bir sahnede savaş uçağı kullanacağı yazıldı. Haber henüz teyit edilmedi ama Tom Cruise'un gerçekçi aksiyon sahneleri konusunda takıntılı bir oyuncu olduğu ve dublör kullanmayı sevmediği düşünülürse haberin doğru olma ihtimali de var.