Godzilla ile King Kong karşılaşırsa kim kazanır? Usta yönetmen Steven Spielberg “Batı Yakasının Hikayesi”ne nasıl bir yorum getirecek? Greta Gerwig'in yeni projesi Oscar'lara aday olabilecek mi? Tom Cruise 34 yıl sonra Top Gun filminin devamıyla ilki kadar başarı kazanabilecek mi? Disney'in iddialı projesi “Mulan” beklentileri karşılayabilecek mi? Bunlar sinemaseverlerin yanıtını merakla beklediği sorular... 2019 sonu ve 2020 yılında sinemaseverlerle buluşacak, ön hazırlıkları ya da çekimleri süren 16 yeni projeyi sizler için derledik
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Wonder Woman 1984
2017'nin en çok seyredilen filmlerinden biri olan “Wonder Woman”ın devamı için yapımcı şirketin elini daha çabuk tutacağı tahmin ediliyordu ama filmin gösterimi 5 Haziran 2020'ye kadar ertelendi. Filmin hikâyesiyle ilgili şu ana kadar basınla hiçbir şey paylaşılmadı ama projenin adı bile hayranlara bir fikir veriyor.
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Ön hazırlıkları süren filmin yönetmenliğini ilkinde olduğu gibi yine Patty Jenkins yapacak. Jenkins, hikâyesini Geoff Johns'un yazdığı ikinci filmin ilkinden çok farklı olacağını belirtti. Gal Gadot ise geçenlerde dövüş eğitimleri sırasında çekilmiş bir videosunu paylaştı. Açıklanan oyuncu kadrosunda Robin Wright, Chris Pine ve Connie Nielsen gibi isimler var.
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Godzilla vs Kong
Çocukların ve bir yanlarıyla hep çocuk kalanların yanıtını yıllardır merak ettiği bir sorudur bu... Godzilla mı güçlüdür, yoksa King Kong mu? 2014 yılında “Godzilla”yla başlayan, “Kong: Skull Island” (2017) ile devam eden serinin üçüncü filmi “Godzilla: King of Monsters” 31 Mayıs 2019'da gösterime girecek.
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Godzilla ile Kong'u karşı karşıya getirecek film içinse 22 Mayıs 2020'ye kadar sabretmemiz gerekiyor. Ön çalışmaları devam eden filmin yönetmenliğini 2016 yapımı “Blair Cadısı”ndan tanıdığımız Adam Wingard yapıyor. Ön hazırlıkları süren filmde Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Ziyi Zhang, Kyle Chandler ve Julian Dennison gibi isimler rol alıyor.
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Toff Guys
“Snatch” ve Sherlock Holmes filmleri serisinden tanıdığımız İngiliz yönetmen Guy Ritchie 2019 yılının mayıs ayında, “Aladdin” adlı Disney filmiyle karşımıza gelecek. Guy Ritchie'yi sihirli lambadan çıkan bir dev ve aile filmiyle yan yana düşünmek istemeyen hayranlarına iyi bir haberimiz var: Yönetmen, kendisini şöhrete ulaştıran suç filmleri türüne geri dönüyor...
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Ritchie'nin senaryosunu Ivan Atkinson ve Marn Davies'le birlikte yazdığı “Toff Guys”, bir İngiliz uyuşturucu patronunun işini Oklahoma'lı bir iş adamına devretmeye çalışmasını anlatıyor. Yapım hazırlıkları süren filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Kate Beckinsale, Hugh Grant, Jeremy Strong gibi isimler var.
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Little Women
Louise May Alcott'un 1868 ve 1869'da iki cilt halinde yayımlanan klasik romanı “Küçük Kadınlar”, kendi dönemi için gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çekmiş ve yıllar içinde bir Amerikan klasiğine dönüşmüştü. Roman, Protestan kökenli bir ailede büyüyen Meg, Jo, Beth ve Amy adlı dört kız kardeşin çocukluktan yetişkinlik yıllarına uzanan hayat hikâyelerini anlatır. Sessiz sinema döneminde çekilen uyarlamalarını saymazsak Alcott'un romanı, 1949, 1978 ve 1994 olmak üzere daha önce 4 kez sinemaya uyarlandı.
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Geçtiğimiz yıl “Lady Bird” ile büyük bir başarı kazanan Greta Gerwig'in sinemaya uyarlayıp yönettiği “Küçük Kadınlar”ın (Little Women) çekimleri hâlâ sürüyor. Oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Timothee Chalemet, Emma Watson, Saoirse Ronan gibi isimlerin yanı sıra Meryl Streep'in de yer aldığı filmin gösterim tarihi 25 Aralık 2019 olarak açıklandı.
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Başlıksız Roger Ailes Projesi
Fox News kanalının yöneticisi Roger Ailes, 2016 yılında işyerinde gerçekleşen bir cinsel taciz skandalı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı... Film, haber kanalını rahatsız edici bir erkek kültürüyle yöneten Ailes'e karşı çıkan kadınların öyküsünü anlatıyor.
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Çekimleri devam eden filmin henüz bir adı yok. Yönetmen “Trumbo” ile tanıdığımız Jay Roach. Roger Alies'i John Lithgow'un oynayacağı filmde Charlize Theron siyasi yorumcu Megyn Kelly'yi canlandırıyor. Nicole Kidman ise Fox News kanalının haber yorumcularından Gretchen Carlson'u oynuyor. Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Alice Eve, Kate McKinnon, Brigette Lundy-Paine ve Liv Hewson'un yer aldığı filmde Oscarlı aktris Allison Janney, Ailes'in avukatı Susan Estrich'i canlandırıyor. Senaryo yazarı ise Charles Randolph.
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West Side Story
William Shakespeare'in “Romeo ve Juliet” adlı oyunundan esinlenen Arthur Lorents'in kitabı 1957 yılında Broadway'de müzikal olarak sahnelendi ve büyük başarı kazandı. 1961'de ise Robert Wise'ın yönetiminde sinemaya uyarlandı. Gişelerde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan “Batı Yakasının Hikâyesi” o yıl 10 Oscar kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı...
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Usta yönetmen Steven Spielberg, ilk filmden 57 yıl sonra gerçekleştireceği yeni uyarlamada Tony Kushner'in senaryosundan yola çıkıyor. Kushner, 1961 yapımı filmi değil, 1957'deki sahne müzikalini temel aldıklarını açıkladı. New York'ta rakip çetelerden gelen iki kişinin yasak aşkını anlatan filmin ön hazırlıkları sürüyor. Oyuncu kadrosunda kesinleşen tek isim Ansel Elgort...
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World War Z 2
Uzun süredir konuşulan ama yapım süreci yılan hikâyesine dönen “World War Z 2”nin çekimlerine büyük ihtimalle 2019 yılının yazında başlanacak. Yönetmen koltuğunda David Fincher'in oturacağı filmin oyuncu kadrosunda kesinleşen tek isim zombi salgınını engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler görevlisi Gerry Lane rolünde Brad Pitt...
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Mark Forster'ın yönettiği 2013 yapımı ilk film Max Brooks'un romanından sinemaya uyarlanmıştı. Yeni filmin ilk senaryosunu Steven Knight yazdı. Yapım şirketi senaryoya son halini vermek üzere Dennis Kelly'yi görevlendirdi... Filmin hikâyesi ve kadronun geri kalanı üzerine henüz hiçbir bilgi yok.
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Top Gun: Maverick
1986 yapımı ilk filmden 34 yıl sonra, 2020'de gösterime girmesi planlanan ve ön hazırlıkları devam eden “Top Gun: Maverick”, merakla beklenen projelerden biri... Tom Cruise'un pilot Maverick karakterini bir kez daha canlandıracağı filmin yönetmeni “Korkusuzlar” (Only the Brave) ile tanınan Joseph Kosinski...
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Cruise'a eşlik eden oyuncular arasında Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller, Ed Harris gibi isimler var. Senaryo grubunda aralarında Christopher McQuarrie'nin de bulunduğu dört yazar var ama hikâye hakkında basına verilen henüz hiçbir bilgi yok. The Sun gazetesinde çıkan haberde Tom Cruise'un filmdeki bir sahnede savaş uçağı kullanacağı yazıldı. Haber henüz teyit edilmedi ama Tom Cruise'un gerçekçi aksiyon sahneleri konusunda takıntılı bir oyuncu olduğu ve dublör kullanmayı sevmediği düşünülürse haberin doğru olma ihtimali de var.
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Doctor Sleep
“The Haunting of Hill House” adlı korku gerilim dizisinde gösterdiği sıra dışı başarı nedeniyle adını duyuran yönetmen Mike Flanagan, sinemaseverleri fazla bekletmeden yeni projesinin hazırlıklarına başladı. Stephen King'in “Doctor Sleep” adlı romanını Akiva Goldsman'la birlikte sinemaya uyarlayan Flanagan, bir korku hikâyesi anlatacak.
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Filmin ana karakteri “The Shining”deki Overlook Oteli'nde cinnet geçiren babası, çaresiz annesi ve hayaletlerle bir yıl geçiren Dan Torrance... Zor zamanlar yaşayan Dan Torrance rolünde Ewan McGregor'u seyredeceğimiz filmde Abra Stone'u Rebecca Ferguson canlandıracak. Özellikle “The Haunting of Hill House” ve “The Shining” hayranlarının dört gözle bekleyeceği film, 24 Ocak 2020'de gösterime girecek. Filmin çekimleri devam ediyor.
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Stoner
“Kefaret”, “Anna Karenina”, “En Karanlık Saat” gibi filmleriyle tanıdığımız İngiliz yönetmen Joe Wright'ın yeni filmi post prodüksiyon aşamasındaki “The Woman in the Window”, 4 Ekim 2019'da gösterime girecek. Wright'ın bir sonraki projesinin ön hazırlıkları ise sürüyor.
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Amerikalı yazar John Williams'ın 1965 tarihli romanından Andrew Bowell tarafından sinemaya uyarlanan “Stoner”, 1900'lü yıllarda fakir bir çiftçinin akademik hayata girme kararı almasının ardından yaşadığı zorlukları anlatıyor. William Stoner rolünde Casey Affleck'i seyredeceğimiz filmde Tommy Lee Jones'un oynayacağı da kesinleşti. New Yorker dergisi, Williams'ın kitabını Amerikan edebiyatının en az bilinen başyapıtlarından biri olarak değerlendirmişti.
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Birds of Prey
DC Comics'in Warner Bros. yapımcılığındaki yeni süperkahraman filmi “Birds of Prey”in merkezinde “Suicide Squad”den tanıdığımız Harley Quinn karakteri var... Joker'le yollarını ayıran Harley Quinn ve süper kahramanlar, Black Mask'ın elindeki küçük kızın hayatını kurtarmak için harekete geçerler...
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Harley Quinn'i “Suicide Squad”de olduğu gibi yine Margot Robbie canlandırıyor. Huntress / Helena Bertinelli'yi Mary Elizabeth Winstead, Black Canary / Dinah Lance'i Jurnee Smollett-Bell, Renee Montaya'yı ise Rosie Perez oynuyor. Black Mask rolünde ise ekibe geçtiğimiz haftalarda katılan Ewan McGregor var. Filmin yönetmeni ise Cathy Yan... Bu arada, filmin adı siz bu yazıyı okuduğunuz sırada bile değişmiş olabilir. Bir erteleme olmazsa ön hazırlıkları hâlâ devam eden film, seyircilerle 7 Şubat 2020'de buluşacak.
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Nil'de Ölüm
(Death on the Nile) Geçen yıl seyrettiğimiz “Doğu Ekspresinde Cinayet”in (Murder on the Orient Express) ardından özel dedektif Hercule Poirot'nun bir sonraki filmde Nil nehri üzerinde seyahat eden bir gemide işlenen cinayeti araştıracağını biliyorduk. Film için açıklanan ilk tarih 20 Aralık 2019'du. Ama yapımcılar “Star Wars: Bölüm 9”la karşı karşıya kalmamak için vizyon tarihini 2 Ekim 2020'ye erteledi.
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Kenneth Branagh'ın Hercule Poirot'yu oynadığı ve yönetmenliğini yaptığı ilk film, eleştirmenler tarafından çok beğenilmese de gişelerde başarılı oldu. İlk filmde olduğu gibi yine Michael Green tarafından romandan beyazperdeye uyarlanan filmin ön hazırlıkları sürüyor. Kenneth Branagh oyuncu kadrosunda ama filmi yöneteceği kesinlik kazanmadı Diğer oyuncular arasında Gal Gadot, Armie Hammer ve Tom Bateman gibi isimler göze çarpıyor. Agatha Christie'nin “Nil'de Ölüm” adlı romanı 1978 yılında da sinemaya uyarlanmıştı.
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Ruin
Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo'nun yazdığı senaryo, 2017 yılının en çok ilgi gösterilen senaryolarının sıralandığı “Black List” anketinde en üst sıradaydı. Film II. Dünya Savaşı'ndan sonra, suçlarını affettirmek için eskiden mensubu olduğu bir SS Ölüm Timi'nin mensuplarının peşine düşen isimsiz bir Nazi askerinin hikâyesini anlatıyor...
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Ona Nazi soykırımından kurtulan Elza eşlik ediyor. Başrollerinde Margot Robbie ve Matthias Schoenaerts'in oynadığı filmin yönetmeni “Macbeth” (2015) ve “Assassin's Creed” (2016) ile tanıdığımız Avustralyalı Justin Kurzel... Çekimlerine henüz başlanmayan filmin 2019 yılı içinde gösterime girmesi planlanıyor.
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Mulan
Disney'in 1998 yapımı animasyon filmi “Mulan”ın yeni çevrimi... İki film arasındaki en önemli fark, yenisinin bir çizgi film olmaması... Babasını kurtarmak için erkek savaşçı kılığına giren Çinli bir genç kızın hikâyesini anlatan Mulan'ın baş rolünde bu filmle birlikte yıldızlığa terfi etmesi beklenen Yifei Liu oynuyor.
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Disney, Mulan karakteri başta olmak üzere filmdeki ana karakterlerin Çinli olmasına özen gösterdi. Casting direktörlerinin Mulan rolü için yaklaşık 1000 kişiyle görüştüğü söyleniyor. Filmin bütçesi hayli yüksek. Çekimleri devam eden “Mulan”ın 27 Mart 2020'de gösterime girmesi planlanıyor. Filmin yönetmeni “The Zoekeeper's Wife” (2017), “North Country” (2005) gibi filmleriyle tanıdığımız Yeni Zelandalı Niki Caro... Diğer oyuncular arasında Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee gibi isimler var.
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Malefiz 2 (Maleficent 2)
1959 tarihli “Uyuyan Güzel” adlı Disney filminin kötü karakteri Malefiz, 2014 yılında kendi adını taşıyan bir filmle gelmişti karşımıza. İlk filmin ırkçı alt metinlerini ters yüz eden “Malefiz” (Maleficent) aile seyircisine hitap eden çağdaş bir fantezi sineması örneğiydi. Gişelerde başarılı olunca ikincisinin hazırlıkları gecikmeden başladı.
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İlk filmin kadrosu büyük oranda korunuyor. Senaryo ekibinde yine Linda Woolverton var. Angelina Jolie'nin Malefiz'i, Elle Fanning'in Aurora'yı canlandıracağı filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler arasında Michelle Pfeiffer, Sam Riley, Juno Temple ve Lesley Manville de var. Yönetmen koltuğunda ise bu kez “Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı”yla tanınan Norveçli Joachim Ronning oturacak. İlki olumlu eleştiriler almıştı. Jolie, ikinci filmin hikâyesinin iddialı olduğunu söyledi. Ön hazırlıkları devam eden filmin gösterim tarihi 29 Mayıs 2020.
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Flashpoint
Ezra Miller'in canlandırdığı Flash, DC Comics'in Adalet Birliği (Justice League) adını verdiği hayali evrenin süper kahramanlarından biri... “Batman v Superman” dahil olmak üzere DC evreninin “Suicide Squad”, “Justice League” gibi diğer filmlerinde de karşımıza çıktı. “Flashpoint” adı taşıyacak ilk solo macerası ise 2020'de karşımıza gelecek.
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Yapımcılar, ön hazırlıkları süren filmin hikâyesinin ana hatlarını paylaştılar. Süper hızıyla tanınan Flash, filmde bildiğimiz dünyanın tümüyle alt üst olduğu alternatif bir geleceğe gidecek. Tanıdığımız süper kahramanların olmadığı bu dünyada kötüye giden işleri yoluna koymaya çalışacak. John Francis Daley ve Jonathan Goldstein'in yöneteceği filmde Ezra Miller'in dışında Billy Crudup ve Kiersey Clemons da rol alacak.
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