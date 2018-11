23 | 32

Nil'de Ölüm

(Death on the Nile) Geçen yıl seyrettiğimiz “Doğu Ekspresinde Cinayet”in (Murder on the Orient Express) ardından özel dedektif Hercule Poirot'nun bir sonraki filmde Nil nehri üzerinde seyahat eden bir gemide işlenen cinayeti araştıracağını biliyorduk. Film için açıklanan ilk tarih 20 Aralık 2019'du. Ama yapımcılar “Star Wars: Bölüm 9”la karşı karşıya kalmamak için vizyon tarihini 2 Ekim 2020'ye erteledi.