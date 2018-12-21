Uzun bir yılı geride bırakmamıza ve 2019'a girmemize çok kısa bir süre kaldı. Yılbaşı yaklaşırken de bu gecede keyifli vakit geçirmek isteyenler hem güzel hem hesaplı yılbaşı programlarını araştırmaya koyuldu. Peki İstanbul'da yılbaşında nereye gidilebilir? İşte 2019 yılını evde geçirmek istemeyenlere özel yılbaşında gidilebilecek mekanlar!
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2019 yılını evde oturarak geçirmek istemiyorsanız bu haber size! 2019' girmeye sayılı günler kala yeni yılı karşılayabileceğiniz restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTÜRK okuyucuları için bir araya getirdik! İşte İstanbul'da yılbaşı için gidilebilecek en güzel mekanlar!
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W İSTANBUL
W Istanbul, yılbaşında misafirlerine özel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. W Lounge ve W Secret Garden’da saat 19.00’da başlayacak olan yılbaşı özel programı birbirinden ünlü DJ performanslarla gece yarısı 05.00’a kadar devam edecek.
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W Istanbul yılbaşı programında Miret, Doctor K, Ezgi Taşçeviren, Hemi, Avangart Tabldot, Orkun Bozdemir, Menachem 26 ve Aksak başta olmak üzere birbirinden ünlü DJ’leriyle misafirlerine keyifli bir akşam yaşatacak. Sınırsız içki ve müzik eşliğindeki W İstanbul yılbaşı programı ücreti ise kişi başı 500 TL.
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HİLTON OTEL BOSPHORUS
Hilton İstanbul Bosphorus, yılbaşı gecesine özel hazırladığı birbirinden farklı konseptteki programları ile yeni yıla hem eğlenceli hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Boğaz manzarasına hakim konumda bulunan restoranlar Bosphorus Terrace ve Dubb Indian Bosphorus ile Hilton balo salonu Veranda Bar Terrace’da gerçekleşecek yılbaşı programları farklı zevklere hitap ediyor.
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Hilton İstanbul Bosphorus, Bosphorus Terrace’ta zengin açık büfesi ve canlı müzik performansıyla misafirlerine keyifli bir yılbaşı gecesi yaşatmayı vadediyor. Boğaz manzaralı Dubb Indian Bosphorus, leziz Hint yemeklerini Bollywood partisi ile süslüyor. Yılbaşını daha samimi bir ortamda geçirmek isteyenlerin adresi ise Veranda Terrace Bar oluyor. Hilton’un yılbaşı programları ise 200 TL’den başlıyor.
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CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS
Conrad İstanbul Bosphorus, yeni yılı Boğaz’ın panoramik manzarasına karşı, canlı müzik eşliğinde ve yılbaşı menüleri ile karşılamaya hazırlanıyor. Manzara Restaurant’da, 270 derece İstanbul manzarası sunan Summit Bar&Terrace’da ve Conrad balo salonunda gerçekleşecek etkinlikler yılbaşını evde geçirmek istemeyen misafirlerini bekliyor.
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Conrad İstanbul Bosphorus’un Balo Salonu’nda gerçekleşecek olan yılbaşı özel programında, Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin sahne alıyor. Summit Bar&Terrace'da, yemek, DJ performansının ve limitsiz yerli alkolün dahil olduğu programın fiyatı 650 TL. Manzara Restaurant’ta gerçekleşecek yılbaşı yemeğinin limitsiz yerli içecek dahil kişi başı fiyatı 325 TL. Summit Bar&Terrace yeni yıl partisi de kişi başı 330 TL.
Maslak’ın merkezinde konumlanan Zaxi Restaurant, yılbaşı programıyla misafirlerini bekliyor. 31 Aralık yılbaşı özel gecesinde Bestem ve Grubu ve DJ Cem Çatık sahne alırken, 5 aşamalı olarak servis edilecek menü sayesinde misafirler 2019 yılına güzel bir başlangıç yapacak.
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Zaxi’nin ana salon sahne önü masaları kişi başı 470 TL. Yeni yıl yemeğini tercih etmeyen misafirler ise kış bahçesinde 5 çeşit tapas ve limitsiz içki seçenekleriyle 300 TL’ye yeni yıl coşkusunu yaşayabiliyor.
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ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ
Çırağan Sarayı'nın birinci katında yer alan Tuğra Restoran, yeni yıl konseptine uygun menü ve canlı fasıl müziği sunuyor. Enginar üzerinde ıstakoz madalyon, asma yaprağında kaz ciğerli bıldırcın dolması, safranlı buğday keşkeği üzerinde pazı yaprağına sarılı deniz levreği, kestaneli hindi dolması, Tuğra’nın özel tatlı tabağı ve daha birçok sürprizin fiyatı kişi başı 1.000 TL.
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Laledan Restoran ise 31 Aralık 2018 yılbaşı akşamı canlı jazz ve pop müziği eşliğinde servis edilecek ıstakoz ve kuzu kulaklı ravioli, roka sosuyla sunulan yengeç etli “chartreuse risotto”, siyah trüflü dana fileto, kalkan balığı, marine edilmiş kış meyveleri ve fıstıklı parfe ile sunulan vişne jölesi gibi enfes lezzetlerle yeni yıla özel ziyafet şöleni sunuyor.
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Laledan Restoran’da 31 Aralık 2018 akşamı 19:00-1:00 arası Gala Yemeği’nde sunulacak lezzetler ise bir kadeh hoşgeldin içeceği dahil kişi başı 900 TL.
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CVK PARK BOSPHORUS
Park Bosphorus Hotel İstanbul, 2019’u sevdikleriyle birlikte karşılamak isteyenler için yılbaşı programı hazırladı. Gecede Rıza Cumhur Demir’in performansına, Executive Chef Eyüp Çevik'in hazırladığı özel lezzetler eşlik ediyor.
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Gecenin menüsünde ise ılık peynir brulee, akçaağaç talaşında fümelenmiş vişneli kaz ciğeri, kalamarlı risotto, enginarlı siyez bulguru kreması, porçini mantarı ve porto şarap sos ile ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga ve ızgara dana madalyon gibi damakta iz bırakan lezzetler yer alıyor. Gecenin tatlı kapanışını ise çarkıfelek soslu yaban mersini dondurması ile limon ve fesleğenli beyaz çikolatalı mus yapıyor.
Meos Balık, yılbaşı gecesi Greek müziğinin önemli temsilcilerinden Cefi’yi ağırlıyor. Yılbaşını en renkli şekilde karşılamak için hazırlanan Meos’un 8 çeşit mezesi, 4 çeşit ara sıcağı, ana yemeği, salata, tatlı, meyve, çerez ve sınırsız yerli içkiden oluşan menüsü kişi başı 380 TL.
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DİVAN RESTORANLARI
Divan Restoranları, yılbaşı gecesi için Giancarlo Gottardo tarafından hazırlanan menüyle misafirlerini ağırlayacak. Brasserie Bebek, Divan Brasserie Kalamış, Divan Brasserie Beyoğlu ve Divan Pub Erenköy’de servis edilecek gurme menünün taçlandıracağı yılbaşı özel programında müzik dolu bir eğlence misafirlerini bekliyor.
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Divan Brasserie Beyoğlu’nda DJ ve canlı jazz performansı ile sunulan lezzetli yeni yıl menüsünün fiyatı 350 TL, Divan Brasserie Bebek, Divan Brasserie Kalamış ve Divan Pub Erenköy’de özel ikramların bulunduğu yeni yıl menüsünün fiyatı ise 320 TL.
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LA MIA LUCE
İtalyan Restoranı La Mia Luce, 2019’u sevdikleriyle birlikte lezzet ve eğlence dolu bir akşamla karşılamak isteyenler için yılbaşı programı hazırladı.
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Suadiye’de bulunan restoran, yılbaşına özel olarak hazırladığı spesiyal menüsü, caz sanatçısı Brenda Berin ve Günce’nin canlı müzik performansıyla unutulmaz bir yılbaşı gecesi vadediyor.
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SWISSÔTEL THE BOSPHORUS
Swissôtel, farklı noktalarında hazırlanan yılbaşı programlarında, farklı damak ve müzik zevkine hitap eden seçenekler sunuyor. Otel, Gabbro’nun boğazı kucaklayan manzarasında İpek Dinç Yüce ile 2019’a merhaba diyor.
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Gabbro’nun yılbaşı programı kişi başı 1.125 TL. 90’ların sevilen mutlu ve enerjik şarkıları Serhat Kılıç’ın performansıyla Café Swiss’de yeniden hayat buluyor. Kişi başı 945 TL olan set menüde yılbaşına özel açık büfe bulunuyor.
Café Swiss’in devamı olarak aynı menünün sunulacağı Lobby Lounge’da ise kişi başı fiyatlar 745-945 TL olarak değişmekte.
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ELITE WORLD HOTELS
Küçükyalı’daki Elite World Asia Hotel’de, Güneşli Basın Ekspres yolu üzerindeki Elite World Europe Hotel’de, Taksim’deki Elite World İstanbul Hotel ve Florya’daki Elite World Business Hotel’de ayrı ayrı yılbaşı programları düzenleniyor.
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Türk pop müziğinin sevilen çifti Eda-Metin Özülkü Elite World Asia Hotel’de performans sergileyecek. Yılbaşı menüsü ve limitsiz yerli içecek alternatifleri ile gerçekleşecek gecenin fiyatı 220 TL’den başlıyor.
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Elite World Europe Hotel’de taverna gecelerinin kralı Fedon şarkılarıyla keyif yaşatacak. Zengin Yılbaşı özel menüsü ve limitsiz yerli içeceğin dahil olduğu, oryantal şov ve sürprizlerle renklenecek gecenin fiyatı 400 TL’den başlıyor.
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Murat Kaynak Orkestrası, zengin repertuarı ile Elite World Business Hotel’de eğlendiriyor. Murat Kaynak Orkestrası’nın canlı müzik performansının yanı sıra DJ performansı ve perküsyon sahne şovlarının olacağı gecenin fiyatı 259 TL’den başlıyor.
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Elite World İstanbul Hotel, bünyesindeki Jazz Company’de ise İlham Gencer ve Gökçe Hilal şarkılarını seslendirecek. İlham Gencer ve Gökçe Hilal ile Jazz Company yılbaşı program fiyatı; ön koltuklar 245 TL, loca 225 TL, arka alan ise 195 TL.
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AZUR
Yeniköy’de yer alan Azur, yılbaşına özel hazırladığı menüsü ve müzikleriyle 2019'u karşılıyor. Başlangıç ve mezelerin yanında restoranın ana yemek menüsünde ise lüfer ızgara, Bodrum dil tava ya da ızgara olacak. David Şaboy, DJ kabininde yer alacak. Azur Yeniköy’ün yılbaşı menüsü kişi başı 800 TL.
31 Aralık gecesi Wyndham Grand Kalamış yılbaşı programı kapsamında, pop müziğin güçlü sesi Gökhan Tepe Kalamış Balo Salonu’nda sahne alıyor.
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Gökhan Tepe ile Kalamış Balo Salonu’nda yeni yıla girmek isteyenler kişi başı 150 TL’den başlayan fiyat seçeneklerden birini tercih edebiliyor. Fiyat kategorileri; bistro, loca ve yemekli olarak üç gruba ayrılıyor.
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FOUR SEASONS HOTEL BOSPHORUS
Four Seasons Hotel Bosphorus, 2019 yılına Frozen Zone temasıyla, Maral Ataman'ın sahne aldığı bir gala yemeği ile giriyor. 6 bölümden oluşan yeni yıl gala yemeğinde, limitsiz “premium” içkiler de dahil olacak. Otelin balo salonunda ise Magical Forest temasıyla yılbaşı partisi düzenlenecek. 5 bölümden oluşan gala yemeğinin yanında dans şovları Brenda ve Single Ladies grupları sahne alacak.
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FRANKIE İSTANBUL
Executive şef Melih Demirel tarafından hazırlanan özel menü, Frankie İstanbul "iyi yemek" felsefesini yansıtıyor. Frankie İstanbul’un yılbaşı gecesi menüsünde; trüflü karnabahar çorbası, kaz ciğeri ve deniztarağı plancha başlangıç lezzetleri arasında yer alırken, ızgara karadeniz kalkan ve ızgara karayaka kuzu sırt ana yemek seçeneği olarak sunuluyor.
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Dj Ari Kürkyapıcı’nın performansı ile başlayacak olan program, güçlü sesi ve sahne enerjisi ile dikkat çeken Nez’in canlı performansı ile devam edecek.
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HAZİNE CİHANGİR
Hazine Cihangir, canlı müzik akşamlarını yılbaşında da sürdürmeye devam ediyor. Haftalar öncesinden rezervasyonlarını dolduran Hazine’de her damak zevki için birbirinden farklı alternatifler sunan menüsü ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlencesiyle yeni yıla yakışır bir karşılama yapıyor.
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RANA by TOPAZ
Klasik meyhane kültürünü günümüze taşıyan Râna, yeni yıl gecesine özel bir yılbaşı menüsü ve dolu dolu eğlence hazırlıyor. Klasik mezelere getirilen modern dokunuşla leziz bir yılbaşı menüsü hazırlayan meyhanede özel yılbaşı yemeğinin ardından eğlence dolu gece, DJ performansının yanında tüm zamanların en sevilen şarkıları çalınacak.
İki Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck’ın ikonik restoranı Spago Istanbul, yeni yılı Zeynep Bastık ve orkestrasının muhteşem canlı müzik performansı eşliğinde, dinamik ritimlerle karşılıyor. Spago Istanbul’da, saat 00.00’daki havai fişek şovundan sonra ünlü DJ Doğuş Çabakçor’un performansı gerçekleşecenk. Yılbaşı gecesini erken bitirmek istemeyenler ise saat 02.30’dan sonra da devam edecek After Party ile geceye devam edebilecekler. Spago’nun ünlü şefi Cihan Kıpçak’ın özel hazırladığı menüde trüff köpüğü ile kestane cappucino ve buharda pişirilmiş Hong-Kong usulü levrek gibi özel tatlar yer alıyor.
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