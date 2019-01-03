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Üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS'nin sınav tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada göre YKS sınavının ilk aşaması olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran'da, ikinci aşama olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran tarihinde yapılacak. İşte haberin detayları...
YKS NEDİR?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.
YKS SINAV BAŞVURU TARİHİ!
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS sınav başvuruları, 12 Şubat 2019 tarihinde başlayacak, 6 Mart 2019 tarihinde sona erecek. YKS başvuru ücretleri ise, sınav kılavuzu yayımlandıktan sonra açıklanacaktır.
TYT - AYT SINAVI NE ZAMAN?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saatine yönelik bilgilendirme ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.
ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN AÇIKLAMASI
2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim.
YKS 2019 başvuru tarihleri ise 12 Şubat 2019 ve 06 Mart 2019 olarak açıklandı.
Öte yandan geç başvurusu tarihi ise 19 Mart olarak ilan edildi.
Ayrıca ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takviminde YKS 2019 sonuçlarının 18 Temmuz günü açıklanacağı duyuruldu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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