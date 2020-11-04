ÖSYM, ALES/2 adayları için geç başvuru günü duyurusu yayınladı. Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen binlerce adayın katılması gereken ALES/2 sınavı geç başvuru günü bugün 23.59'da sona erecek. 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan sınava katılmak isteyen adaylar için bugün son şans! 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır? 2020 ALES/2 başvuru yap

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca

Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması

gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan

adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU YAP

ALES/2 GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT!!! ALES GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TÜM DETAYLARA ÖSYM TARAFINDAN YAYINLANAN BAŞVURU KILAVUZUNDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

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