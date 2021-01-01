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2020'de en fazla altın kazandırdı

2020'nin en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. Geçen yılın sonunda 291.2 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2020 yılının son işlem gününde 454 liraya yükseldi.ABD doları aynı dönemde TL'ye karşı yüzde 24.89 değer kazandı.2019 yılını 1.144 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2020 sonunda 1.476 puana çıktı

2020'de en fazla altın kazandırdı
AA

Altının gram satış fiyatı, 2020'de bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
2019 yılını 1.144,24 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2020 sonunda 1.476,72 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 332,48 puan ve yüzde 29,06 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020'de yüzde 55,91 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 291,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020 yılının son işlem gününde 454,00 liraya çıktı. 2019 yılını 1.939,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 3.011,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 55,29 artış kaydedildi.

ABD doları da 2020 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 24,89 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,49 yükseliş görüldü.

2020 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 18,33 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 25,33 oldu.

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