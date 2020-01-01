Ocak ayında gerçekleşecek konserler, sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!
MÜZİK VE FESTİVALLER
İş Sanat 2019-2020 Sezonu
İş Sanat’ın yeni konser sezonu 14 Kasım akşamı Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Demirhan Gökbudak konseri ile başladı. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program yedi ay boyunca devam edecek. Bu ay, 3 Ocak'ta The Johann Strauss Gala, 12 Ocak'ta Robot Pinokyo, 15 Ocak'ta Muzaların Türküsü, 22 Ocak'ta Cahit Berkay'ın Antolojisi, 24 Ocak'ta Antonio Zambujo, 26 Ocak'ta Fırtına: Beethoven - Shakespeare, etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.
Birsen Tezer, 3 Ocak
KadıköySahne İstanbul
İlk albümü Cihan'ı 2009 yılının Temmuz ayında yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul),Emre Tankal (elektrik gitar),Gürol Ağırbaş (bas gitar),Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri "İkinci Cihan" ile devam ediyor. Büyülü sesiyle Birsen Tezer, KadıköySahne'de sizlerle...
Selami Şahin & Semi Jazz, 3 Ocak
Moda Kayıkhane ve Jolly Joker Kartal
Selami Şahin Semi Jazz Orkestrası’yla beraber en sevilen şarkılarını yepyeni bir aranjmanla dinleyicilerine sunuyor.
Haluk Levent, 9 Ocak - 8 Mart
İstanbul ve İzmir
Haluk Levent unutulmaz şarkılarıyla İstanbul ve İzmir'de sahne alıyor.
Yıldız Tilbe, 10-15-22 Ocak
İstanbul'un çeşitli yerleri
Yıldız Tilbe sevilen şarkılarıyla dinleyicileriyle olacak.
Bülent Ersoy ve Fatih Ürek, 11 Ocak
Günay Restaurant
Bülent Ersoy ve Fatih Ürek sevilen şarkılarıyla hem eğlendirecek, hem hüzünlendirecek.
Cengiz Kurtoğlu, 11 Ocak
Nossa Costa İstanbul
Aşk acısını en duygulu haliyle şarkılarına döken Cengiz Kurtoğlu, hayranlarının kulaklarının pasını silmeye geliyor.
Şebnem Ferah, 11 Ocak
Bostancı Gösteri Merkezi
Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, insanın ruhuna dokunan şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla dinleyicilerini coşturacak.
Gülsin Onay, 16 Ocak
Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi
Gülsin Onay Dünya’da Çocuk Felci ile Mücadeleye destek için Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde...
Vodafone Red Katkılarıyla: Rivayet Radyosu, 16 Ocak
DasDas İstanbul
Mert Fırat’ın Sabahattin Ali’den hikayeler okurken, Korhan Futacı ve orkestrası müzikleriyle sahnede olacak. İçinden müzik geçen öykülerle buluşmaya hazır olun.
Alexander Chaushian - İstanbul Resitalleri, 18 Ocak
Sakıp Sabancı Müzesi the Seed
Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi 1977 Yerevan doğumlu viyolonselci Alexander Chaushian, 18 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de!
Pilli Bebek, 17 Ocak
The Wall Saloon & Performance
1993’te Cem Kısmet (vokal, gitar) tarafından Ankara'da kurulan Pilli Bebek, başarıyı, "tasarlanmış olanla hayata geçirilenin örtüşmesi" olarak tanımlıyor. Gitar ve vokalde Cem Kısmet, bas gitarda Can Yücel Korkut, gitar ve geri vokalde Emre Yalçıntaş ve davulda Çağlar Aytan'dan oluşan grup en sevilen şarkılarıyla Kadıköy’de…
Pera Palace Cumartesi Konserleri, 18 Ocak - 9 Mayıs
Merve Kocabeyler (arp),18 Ocak 2020, Cumartesi, 11:00
Uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle ülkemizin en parlak arp sanatçılarından Merve Kocabeyler, arpın renkli doğasını ‘Bir Arp Sabahı’ başlıklı konserle, İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.
Gaye Su Akyol, 18 Ocak
Dorock XL
Gaye Su Akyol ‘Develerle Yaşıyorum’u 2014’te yayımladıktan kısa süre sonra dikkatleri üzerine çekti. İlk uluslararası albümü olma özelliği de taşıyan 2. albümü “Hologram İmparatorluğu” ile Türkiye, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu’dadinleyicilerle buluşarak müziğinde oluşan Doğu-Batı sentezini dinleyicilerinde de yakalamayı başardı. Geleneksel müziğin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol, 18 Ocak'ta Dorock XL Kadıköy 'de sizlerle...
Best of Mazhar Alanson, 29 Ocak
Caddebostan Kültür Merkezi
Ah Bu Ben, Yandım Yandım, Benim Hala Umudum Var ve daha pek çok şarkısıyla Mazhar Alanson, 29 Ocak akşamı Caddebostan Kültür Merkezi Sahnesi'nde müzikseverler ile buluşuyor.
TİYATRO
Oblomov, 2 Ocak
Barış Manço Kültür Merkezi
Türkiye'de ilk defa sahnelenen Ivan Gonçarov'un ölümsüz klasiği Oblomov, 2. sezonda da tiyatroseverler ile buluşuyor. Büyük bir komedi aksiyonu ile başlayıp melodramatik bir aşk hikayesine dönüşen Oblomov'da, Erdem Topuz, Cüneyt Vural, Işık Tolgay, Arzu Suriçi Kireççi ve Çağatay Varol oynuyor.
On Küçük Zenci, 4 Ocak - 1 Mart
İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Denizli, Antalya
Birbirini tanımayan 10 Kişi Zenci adasında verilecek bir partiye davet edilir. Farklı mesleklere ve apayrı kişiliklere sahip bu on kişi aslında neden orada olduklarını öğrendiğinde artık herkes için çok geçtir…. Kafanız karışacak, nefesiniz kesilecek, içinizdeki dedektif canlanacak ve tek bir soru soracaksınız bu adada gerçekten sadece 10 kişi mi var? Eğer öyleyse… Agatha Christie’nin ölümsüz eseri On Küçük Zenci ile Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor.
Cimri, 5-22-24-29 Ocak
Caddebostan Kültür Merkezi ve Çevre Tiyatrosu
Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri sahnelenmeye devam ediyor. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız. Bir de ünlü oyuncu Serkan Keskin'in performansını izleme şansı bulacaksınız.
CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus, 5 Ocak
Bostancı Gösteri Merkezi
Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde.
Burada Olan Burada Kalır - Can Yılmaz & Zafer Algöz, 11-29 Ocak
Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir
Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, takipçilerinin birlikte gösteri yapın çağrısına daha fazla kayıtsız kalamadı. ‘Burda Olan Burda Kalır’ adını verdikleri gösterileri ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.
Ata Demirer Gazinosu, 17 Ocak - 29 Şubat
Konya, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir
Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Ünlü komedyen gösterisinde hem stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik gazino’ oluyor!
Güneyli Bayan, 10 Ocak - 26 Ocak
İstanbul
Anılarıyla sansasyon yaratan bir kadının, 1950'lerdeki McCarthy çetesinin o dönemde yaratığı baskıyla kısıtlanmış sanat ve politikayla savaşının, iç dünyasına yansıması... Rutkay Aziz'in yönettiği Güneyli Bayan izleyicisiyle buluşuyor. Oyunda Rutkay Aziz'e Dolunay Soysert eşlik ediyor.
Notre Dame'in Kamburu Müzikali, 3 0cak - 31 Mart
İstanbul, Uşak, İzmir , Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Ankara
Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden ondan korkan halkın içine karışmayan, insanların söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir. Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
SERGİ VE MÜZELER
Lütfi Özkök: Portreler, 21 Aralık 2019 – 3 Mayıs 2020
İstanbul Modern
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, yazar ve sanatçı portreleri ile uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün (1923-2017) hayatını geçirdiği Stockholm, İsveç’teki arşivinden derlenen bir portre seçkisine ev sahipliği yapıyor. 1950’li yıllardan itibaren edebiyat ve sanata yön veren 80 ismin fotoğrafından oluşan sergi, izleyiciyi portre fotoğrafının sunduğu anlamlar üzerine düşünmeye davet ederken aynı zamanda bir döneme tanıklık etmeyi amaçlıyor.
Canım Aliye Ruhum Filiz, 10 Aralık - 29 Şubat
Yapı Kredi bomontiada ALT
Usta yazar Sabahattin Ali, aynı zamanda bir görsel anı biriktiricisi. Yanından neredeyse hiç ayırmadığı Kodak marka fotoğraf makinesi ile çektiği fotoğraflar, eşi Aliye Hanım ve kızı Filiz Hanım ile olan ilişkisini nasıl sevgiyle sürdürdüğünü içtenlikle gösteriyor. Sabahattin Ali’nin gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla, ziyaretçileri 1930’ların Türkiyesi’ne götüren “Canım Aliye Ruhum Filiz” sergisi, 29 Şubat 2020’ye kadar izlenebilecek…
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl, 05 Aralık 2019 - 01 Mart 2020
Pera Müzesi
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl sergisi, 1839’da fotoğrafın bulunuşunun ilanı ve ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılında aynı rotayı günümüz teknikleriyle yeniden keşfeden fotoğraf sanatçılarının yorum ve bakış açılarını bir araya getiriyor.
Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos, 27 Kasım - 28 Mayıs
Yapı Kredi Kültür Sanat
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi’nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eserin yer aldığı sergi, 27 Kasım 2019 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.
Ahmet Güneştekin Hafıza Odası, 6 Aralık 2019 – 26 Ocak 2020
Pilevneli Project, Mecidiyeköy
Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı kişisel sergisi Hafıza Odası devam ediyor. sergi, sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı işlerini bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakıyor.
Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış, 17 Eylül – 15 Ocak
Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul önemli bir sergi için ilk kez bir araya geldi. Proje kapsamında, İstanbul, New York ve Urfa ekseninde çalışmalarını sürdüren sanatçı Sinem Dişli’nin ‘Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ ye Bir Bakış’ isimli sergisi Ara Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul’da aynı anda sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide sanatçı Sinem Dişli tarafından üretilen fotoğraf, video, resim ve enstalasyonlarının yanı sıra Ara Güler’in Göbekli Tepe fotoğrafları sanatseverlerle buluşuyor. Yapı Kredi bomontiada’daki sergi 17 Eylül 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
Altan Gürman Retrospektif Sergisi, 13 Eylül 2019 - 9 Şubat 2020
Arter
Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden ve yapıtaşlarından biri olarak ancak 2000’li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Altan Gürman’ın 1965 ile 1976 arasında sürdürdüğü 11 yıllık üretimini yansıtan eserleri arşivinden bir seçkiyle bir arada sergileniyor.
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