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AUZEF ara sınavları ne zaman, tarihler ne? 2021-2022 AUZEF ara sınavları online mı, yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sona erdi, 2021-2022 AUZEF ara sınav tarihleri açıklandı. Bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunan AUZEF ara sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağı araştırılıyordu. 2021-2022 AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF ara sınavları online mı, yüz yüze mi?

AUZEF ara sınavları ne zaman, tarihler ne? 2021-2022 AUZEF ara sınavları online mı, yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları için tarihleri belli oldu. 2021-2022 AUZEF güz dönemi 13 Eylül'de başlamıştı. İşte AUZEF ara sınavları ile ilgili merak edilenler...

2021-2022 AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ

İÜ AUZEF, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2021-2022 güz yarıyılı ara sınav tarihini 13-14 Kasım 2021 olarak açıkladı.

2021-2022 AUZEF ARA SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleşecek.

Ara sınavlara katılacak olan öğrencilerin sınava girecekelri binayı belirlemek için sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir.

2021-2022 AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

2021-2022 AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Güz dönemi ara sınav merkezi tercihi zorunludur. Sonraki sınavlar için öğrencilerimiz sınav merkezi tercihinde bulunmazlar ise önceki tercihleri geçerli sayılır.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanır. Adaylar sınav giriş belgelerini (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden indirebilir. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrenciler durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından yapılacaktır.

AUZEF ARA SINAVLARINDA MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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