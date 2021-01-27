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2021 Açık Öğretim Lisesi takvimi! 2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihine ilişkin açıklama yaptı. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu. 021 AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi

2021 Açık Öğretim Lisesi takvimi! 2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2021 AÖL kayıt yenileme tarihi

AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının 25 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından kayıt yenileme tarihlerinde beklenen açıklama geldi. Duyuruya göre 2020/1. dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerin ve kayıt yenilemek isteyenlerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti.

25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

İŞTE MEB'İN AÇIK LİSE KAYITLARI HAKKINDA DUYURUSU

25 Mart sınavı için açılacak olan 2020/2. Dönemde sadece kayıt yenileme işlemi yapılacaktır. İlk (yeni) kayıt alınmayacaktır.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ocak ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

Daha önce 2020/1. Dönem için kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinde "Aktif" olan öğrencilerimizin tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin bu tarihler arasında kayıt olmaları önemle rica olunur.
1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.

AÖL SINAV TARİHİ NE?

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacak.

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