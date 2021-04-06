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2021 Bulgaristan seçimlerini kim kazandı? Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu!

Bulgaristan seçim sonuçları araştırılıyor. Bulgaristan'da 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerden tek parti hükümeti çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Sandıklar açıklanmaya başladığından beri en çok merak edilen şey olan 2021 Bulgaristan seçim sonuçları ne? Bulgaristan seçimleri için sonuç belli oldu!

2021 Bulgaristan seçimlerini kim kazandı? Bulgaristan seçim sonuçları belli oldu!

Bulgaristan genel seçimlerinin kazananı, seçime katılım oranı ve oy yüzdeleri belli oldu. Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin de yarıştığı Bulgaristan seçimlerinde en çok merak edilen şey tek parti hükümetinin kurup kurulamayacağıydı. İşte 2021 Bulgaristan seçim sonuçları ve kazanan parti

2021 BULGARİSTAN SEÇİMLERİ

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre hiçbir parti tek başına hükümet kurabilecek meclis çoğunluğunu sağlayamadı.

"Alpha Research" ile "Gallup International" şirketlerinin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi kazanan parti oldu.

Seçime katılım yüzde 47,5 olurken, kesin olmayan bu sonuçlara göre, yeni dönemde mecliste 7 siyasi oluşum yer alacak.

Sandık çıkış anketlerine göre, GERB oyların yüzde 25,2'sini alırken, 240 üyeli mecliste 69 milletvekiline sahip olacak.

Seçimin "büyük sürprizi" olarak nitelendirilen popüler şovmen Slavi Trifonov'un "Böyle Bir Halk Var" (İTN) isimli partisi ise seçim kampanyası yapmadan oyların yüzde 17,1'ini aldı. İTN, meclisteki 47 sandalyenin sahibi olacak.

Bir önceki dönemde ana muhalefet olan Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP),4 Nisan seçiminde ciddi oy kaybına uğradı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği bir dönemde, salgından en çok endişe duyan yaşlı nüfusun desteğini uman BSP, oyların yüzde 15,7'sini alarak 43 milletvekili çıkardı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) de oyların yüzde 10,7'sini alarak seçimin dördüncüsü oldu. HÖH, yeni dönemde mecliste 30 milletvekiline sahip olacak.

Borisov'un eski adalet bakanlarından Hristo İvanov'un kurduğu ve Borisov'a karşı protestolarda öncülük yapan sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) ise oyların yüzde 9,9'unu aldı. DB, mecliste 27 sandalyeye elde etti.

BSP'nin eski milletvekillerinden Maya Manolova'nın kurduğu ve sol kesimin desteğini alan "Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı!" (İSMV) isimli siyasi oluşum ise oyların yüzde 4,6'sını alarak mecliste 13 sandalye elde etti.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK),anket sonuçlarına göre oyların yüzde 4'ünü alan ırkçı ve aşırı milliyetçi İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü (VMRO) isimli partinin yüzde 4'lük seçim barajını geçip geçmediğinin resmi sayımın sonunda belli olacağını açıkladı. Anketlere göre barajı geçen VMRO'nun mecliste 11 milletvekili bulunacak.

BULGARİSTAN'DA BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Seçim sonuçları birbirine zıt görüşlü siyasi güçlerin mecliste yer almasını sağlarken, son 10 yılda kısa aralıklarla ülkeyi üç kez yöneten Borisov, sandıkların kapanışında 4'üncü kez başbakan olmak istediğini duyurdu.

Geçen yılın ortasından bu yana basını boykot eden Borisov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, parlamentodaki diğer güçlerin desteğiyle ülkeyi en azından yıl sonuna dek yönetecek bir "uzmanlar hükümeti" kurma niyetinde olduğunu bildirdi.

Avrupa'nın Kovid-19 salgınından toparlanma planının yürürlüğe girmesine dek kalan 8 ayın zor geçeceğini belirten Borisov, kendi başına devleti yönetmek ve sorumluluk taşımaktan usandığını ancak diğer güçlerden hiçbirinin yönetim kapasitesi olmadığını öne sürdü.

HÖH lideri Mustafa Karadayı da sosyal medyada yayımladığı açıklamada, seçim değerlendirmesini kesin sonuçlar çıktıktan sonra yapacağını belirterek "Seçim sonuçlarından çıkarttığımız sonuç, halkımızın değişimden yana oy kullandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN SEÇİM SONUCUNA GÖRE KUALİSYON HÜKÜMETİ NASIL OLACAK?

Sandık çıkış anketlerine göre meclise girmeyi başaran hiçbir siyasi oluşum, tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip değil. Oluşturulacak koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekecek.

"Alpha Research" Müdürü Boryana Dimitrova, seçim kampanyası sırasında siyasi güçlerin katılabilecekleri olası koalisyon formatlarını değerlendirdi.

Dimitrova, şimdiki iktidarı temsil eden GERB ile VMRO'nun mecliste 81 oya, geçmişte koalisyon ortağı olan BSP ile HÖH'nin 78 oya, İTN, DB ve İSMV'nin ise 81 oya sahip olduğunu aktardı.

Dimitrova, gerçekçi görünmeyen olası bir BSP-İTN-İSMV üçlü koalisyonunun dahi sadece 101 oy sınırında kaldığını ifade ederek yeni dönemde hükümeti kurmanın ne kadar zor olacağına dikkati çekti.

Kayıtlı 6 milyon 355 bin 633 seçmenin bulunduğu seçimde, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday yarıştı.

Resmi sonuçların 2 gün sonra açıklanması bekleniyor.

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