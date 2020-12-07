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Öğretmen atamaları | 2021 sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili detaylar

Sözleşmeli öğretmen atamaları 2021 yılında ne zaman yapılacak. Öğretmen adayları bu sorunun cevabını merak ederken geçtiğimiz aylarda Bakan Selçuk'tan önemli açıklama geldi. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili son dakika açıklaması...

Öğretmen atamaları | 2021 sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili detaylar

Öğretmen atamaları ne zaman? Binlerce öğretmen adayının gözü 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili yaşanacak gelişmelere çevrilmiş durumda. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne zaman? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklama:

"TABİ Kİ ATAMA YAPACAĞIZ!"

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.
Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

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