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2021'de üretim de faaliyetler de arttı

Pandeminin ilk yılında büyük ölçekte kesintiye uğrayan kültür - sanat üretimi ve faaliyetleri, 2021'de aşı uygulamasına başlanmasıyla birlikte artış gösterdi. Dikkat çekici artış gösteren kültür - sanat faaliyetlerinin başında müzelerin ziyaretçi sayıları geliyor. 2021'de müzeleri ziyaret eden kişi sayısı bir önceki yıla oranla % 84.1 arttı. MüzeKart satışındaki artış ise % 131.7 olarak gerçekleşti. 2021'in dikkat çekici diğer iki rakamının öznesini ise açılan kütüphane ve özel müzeler oluşturuyor

  • 01
    2021'de üretim de faaliyetler de

    Pandeminin ilk yılında yasaklardan ziyadesiyle nasibini alan kültür - sanat üretimi ve faaliyetleri, 2021'de Kovid-19 aşısıyla birlikte normalleşme sürecine girdi. Bunun sonucunda da kültür - sanat üretimi ve faaliyetlerinde bir önceki yıla oranla yüksek ölçüde artış görüldü.

    AŞILANMA MİKTARI
    1. Doz Aşı… 57.733.973
    2. Doz Aşı… 52.895.872
    3. Doz Aşı… 27.389.349
    TOPLAM…  146.235.452
    2. Doz Aşılanma Oranı… % 85.22
    (12.03.2022)
  • 02
    2021'de üretim de faaliyetler de

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN GENEL BÜTÇEDEN ALDIĞI PAY

    Türkiye Genel Bütçe / Bakanlık Ödeneği
    2019… 949.025.615.000 TL / 5.664.701.000 TL
    2020… 1.082.021.197.000 TL / 5.127.247.000 TL
    2021… 1.328.254.386.000 TL / 6.016.496.000 TL (% 17.3 Artış)
  • 03
    2021'de üretim de faaliyetler de

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA BAĞLI MÜZELERİN ZİYARETÇİ SAYISI
    2019… 34.856.000
    2020… 9.240.629
    2021… 17.013.555 (% 84.1 Artış)
  • 04
    2021'de üretim de faaliyetler de

    MÜZEKART SATIŞLARI
    2019… 1.350.095
    2020… 776.296
    2021… 1.799.388 (% 131.7 Artış)
  • 05
    2021'de üretim de faaliyetler de

    29 Ekim 2021'de açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde 2021 sonuna kadar 120 etkinlik düzenlendi. Etkinlikleri toplamda 59.070 kişi takip etti.

    ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (İSTANBUL) ETKİNLİKLERİ

    ÇOCUK SANAT MERKEZİ 
    Etkinlik Sayısı… 26
    Seyirci Sayısı… 247

    ÇOK AMAÇLI SALON
    Etkinlik Sayısı… 27
    Seyirci Sayısı… 2.106

    OPERA SALONU
    Etkinlik Sayısı... 11
    Seyirci Sayısı… 19.373

    TİYATRO SALONU
    Etkinlik Sayısı… 56
    Seyirci Sayısı… 37.344
  • 06
    2021'de üretim de faaliyetler de

    ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ETKİNLİKLERİ

    Etkinlik Sayısı… 102
    Seyirci Sayısı… 40.824
  • 07
    2021'de üretim de faaliyetler de

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI UZUN METRAJ FİLM DESTEKLERİ

    2019
    Film Sayısı… 38
    Destek Miktarı… 32.350.000 TL

    2020
    Film Sayısı… 47
    Destek Miktarı… 37.425.000 TL

    2021
    Film Sayısı… 44
    Destek Miktarı… 42.500.000 TL (% 13.5 Artış)
  • 08
    2021'de üretim de faaliyetler de

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BELGESEL, KISA FİLM, ANİMASYON FİLM YAPIM, SENARYO VE DİYALOG YAZIM İLE YERLİ FİLM GÖSTERİM DESTEKLERİ

    2019
    Proje Sayısı… 141
    Destek Miktarı… 5.526.000 TL

    2020
    Proje Sayısı… 187
    Destek Miktarı…. 9.003.000 TL

    2021
    Proje Sayısı… 312
    Destek Miktarı… 22.950.000 TL (% 154.9 Artış)
  • 09
    2021'de üretim de faaliyetler de

    ÖZEL TİYATROLARA DESTEK

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'de özel tiyatrolara toplam 53.365.000 TL destek verildi.
    428 Özel Tiyatro Projesi… 13.500.000 TL
    Dijital Tiyatro Projesi kapsamında 420 özel tiyatroya… 12.600.000 TL
    Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde Projesi'nde 112 özel tiyatroya…  6.200.000 TL
    Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde Projesi… 21.065.000 TL

  • 10
    2021'de üretim de faaliyetler de

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİK DESTEKLERİ

    2019
    Etkinlik Sayısı… 102
    Destek Miktarı… 25.495.000 TL

    2020
    Etkinlik Sayısı… 85
    Destek Miktarı… 26.694.500 TL

    2021
    Etkinlik Sayısı… 99
    Destek Miktarı… 30.327.000 TL (% 13.6 Artış)
  • 11
    2021'de üretim de faaliyetler de

    SİT ALANLARI VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI

    2021'de 1.277 sit alanı ve 3.348 adet taşınmaz kültür varlığı tescil edildi. Böylelikle tescilli sit alanları sayısı toplamda 22.231'e taşınmaz kültür varlığı sayısı 119.136'ya ulaştı.
  • 12
    2021'de üretim de faaliyetler de

    SİT ALANLARI (2021)

    Arkeolojik Sit Alanı… 21.510
    Kentsel Sit Alanı… 354
    Tarihi Sit Alanı… 217
    Kentsel Arkeolojik Sit Alanı… 37
    Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı… 55
    Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanları… 18
    Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı… 6
    Tarihi ve Kentsel Sit Alanı… 34
  • 13
    2021'de üretim de faaliyetler de

    TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI (2021)

    Sivil Mimarlık Örneği… 74.355
    Dinsel Yapılar… 10.983
    İdari Yapılar… 3.315
    Endüstriyel ve Ticari Yapılar… 4.731
    Askeri Yapılar… 1.492
    Mezarlıklar… 6.025
    Şehitlikler… 322
    Anıt ve Abideler… 409
    Korunmaya Alınan Sokaklar… 79
    Kalıntılar… 3.212
    Kültürel Yapılar… 14.213

     
  • 14
    2021'de üretim de faaliyetler de

    2021'de 40 yeni kütüphane açıldı. Kütüphanesi olmayan ilçe sayısı 2021'de 91'e düştü.

    KÜTÜPHANE SAYISI

    2019… 1.182 (20 Yeni Kütüphane)
    2020… 1.212 (30 Yeni Kütüphane)
    2021… 1.252 (40 Yeni Kütüphane / % 3.3 Artış)

    KÜTÜPHANESİ OLMAYAN İLÇE SAYISI
    2019... 115
    2020… 108
    2021… 91
  • 15
    2021'de üretim de faaliyetler de

    2021'de 29 özel müze ziyarete açıldı. Böylelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel müze sayısı 319'a yükseldi. (% 9.9 Artış)
    2021'de en çok özel müze açılan şehir Ankara oldu. Başkentte 5 yeni özel müze açıldı. 

    2021'DE AÇILAN ÖZEL MÜZELER
    * Galatasaray Stadyum Müzesi - İstanbul
    * Nostalji Müzesi - İstanbul
    * İstanbul Su Müzesi - İstanbul
    * Bir Zamanlar Antalya Müzesi - Antalya
    * Adnan Menderes Demokrasi Müzesi - Aydın
    * Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi - Bartın
    * Polis Müzesi - Ankara
    * Müze Kumbaram - Ankara
    * Türk Tarihi Müzesi ve Parkı - Ankara
    * Da Vinci Çocuk Müzesi - Ankara
    * Ankara Kulübü Derneği Ankara Kent Müzesi - Ankara
    * Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi - Bursa
    * Asmadan Bağcılık Tarihi Müzesi - Çanakkale
    * Fatih Sultan Mehmet Müzesi - Edirne
    * Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi - Edirne
    * İzmir Dokunabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi - İzmir
    * Erzurum Vakıf Eserleri Müzesi - Erzurum
    * M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi - Eskişehir
    * İmren Erşen Oya Müzesi - Eskişehir
    * Hamam Müzesi - Gaziantep
    * Kent Arşiv ve Etnografya Müzesi - Hakkâri
    * Vakıflıköy Müzesi - Hatay
    * Adana Sinema Müzesi - Adana
    * Seyhan Belediyesi Prof. Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Aletleri Müzesi - Adana
    * Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi - Manisa
    * Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi - Samsun
    * Gök Medrese Vakıf Eserleri Müzesi - Sivas
    * Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi - Sivas
    * Savaş Atları Müzesi - Sivas

     
  • 16
    2021'de üretim de faaliyetler de

    2021'de yurtdışından 3480 tarihi eserin iadesi sağlandı.

    YURT DIŞINDAN İADESİ SAĞLANAN ESERLER

    Kültür varlıkları... (413 adet / Macaristan)
    Pişmiş toprak figürün ve figürün başı... (2 adet / Fransa)
    Çiniler... (4 adet / Hollanda)
    Pişmiş toprak çömlekler... (2 adet / ABD)
    Amphoralar... (2 adet / ABD)
    Gaga ağızlı testi... (1 adet / İngiltere)
    Bronz eser grubu ve sikkeler... (101 adet / Macaristan)
    Kültür varlıkları... (2955 adet / Hırvatistan)
  • 17
    2021'de üretim de faaliyetler de

    2021'de 439 kazı gerçekleştirildi.

    KAZILAR

    Bakanlar Kurulu Kararlı Türk Kazıları… 146
    Bakanlar Kurulu Kararlı Yabancı Kazılar… 29
    Müze Kazıları… 53
    Müze Kurtarma Kazıları… 193
    Kamu Yatırım Alanı Kurtarma Kazıları… 12
    Sualtı Kazıları… 6

    Kazı çalışmalarının yanı sıra 177 yüzey araştırması yapıldı.
    Türk Yüzey Araştırmaları… 123
    Yabancı Yüzey Araştırmaları… 9
    Sualtı Araştırmaları… 4
    Jeofizik - Jeoradar Çalışmaları… 11
    Temizlik Çalışmaları…  30
  • 18
    2021'de üretim de faaliyetler de

    SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE TANITIMI (GoTürkiye - 2021))

    Facebook… 5.480.622
    Instagram… 1.088.413
    Twitter… 742.415
    YouTube… 74.500
  • 19
    2021'de üretim de faaliyetler de

    2021'de Türkiye’de çekilen yabancı yapımlar % 29.1 arttı.
    Türkiye, 2020’de toplam 120 yabancı yapıma ev sahipliği yaptı. 2021'de ise bu sayı 155'e çıktı.
    En çok çekilen yapıncı yapım türü yine belgesel film oldu.

    2020
    TV Dizisi… 24
    TV Programı... 24
    Kısa Film… 1
    Sinema Filmi… 7
    Belgesel… 51
    Reklam… 5
    Klip… 8

    2021
    TV Dizisi… 15
    TV Programı… 33
    TV Filmi… 3
    Kısa Film… 2
    Sinema Filmi… 17
    Belgesel… 58
    Reklam… 12
    Klip… 15

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