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2021-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! DGS EK yerleştirme kayıtları ne zaman? DGS sonuç sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı üzerinden 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında alınan DGS ek yerleştirmeler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021 Ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan adaylar DGS ek tercih kayıtlarının ne zaman alınacağını araştırıyor. 2021 DGS EK yerleştirme kayıtları ne zaman? DGS sonuç sorgula!

2021-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! DGS EK yerleştirme kayıtları ne zaman? DGS sonuç sorgula!

Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı için ek tercih süreci tamamlandı. 2021 DGS Ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı. İşte DGS ek yerleştirme kayıtları hakkında merak edilenler

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM sistemi üzerinden 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tercih yapan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2021 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 DGS E k Yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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