Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının katıldığı DGS sınavı tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce DGS adayının merakla beklediği 2021 DGS Sınav sonuçlarını 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. İşte 2021 DGS tercihleri hakkında merak edilenler...

2021 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

2021 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları için tıklayınız

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları için tıklayınız

2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ