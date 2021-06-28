Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süre kısıtlanan nikah, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü organizasyonları ile ilgili yeni karar belli oldu. İşte 1 Temmuz genelgesine göre merak edilenler...

2021 DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesine göre Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

Nikah ve Düğün merasimlerinde;

- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek,

- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

- Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.

- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.