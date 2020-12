2021'e İstanbul Film Festivali'yle 'merhaba'

2020 yılında birçok yeniliğe ve başarıya imza atan İstanbul Film Festivali, yıl boyunca çevrimiçi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye’nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. COVID-19 nedeniyle ilk planlanan tarihinde düzenlenemeyen İstanbul Film Festivali’ni yeni kurduğu gösterim platformuyla çevrimiçine taşıyan İKSV, festivali tüm Türkiye’yle buluşturmanın sevinciyle yıla veda ediyor.

İstanbul Film Festivali 2021'de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek. İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020’nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak’ta, her zamanki gibi 21.00’de başlayacak.

Yılın ilk haftasının filmleri

Yılın ilk haftasının ilk filmi, ekim ayında Filmekimi Galaları kapsamında sinemalarda gösterilen, François Ozon’un son filmi '85 Yazı' (Eté 85 / Summer of 85). 2 Ocak Cumartesi günü 21.00’de, Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan Favolacce / Bad Tales (Damiano & Fabio D'Innocenzo) gösterime giriyor.

3 Ocak Pazar 21.00’de rock’n’roll dünyasından unutulmaz anları yakalayan efsanevi fotoğrafçı hakkındaki Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi / Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall gösterime girecek.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi ay boyunca gösterilecek 15 filmin tümünü içeren Kombine Film Paketi de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.



Çevrimiçi gösterimlerin biletleri 28 Aralık Pazartesi 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresinde satışa açılacak.

Tek film: 11 TL

15 filmlik ocak seçkisi kombine paket: 130 TL

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı Ocak ayı filmleri:

· Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi / Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall / Alfred George Bailey / İngiltere, ABD

· Çarpışma / Crash / David Cronenberg / Kanada

· Çirkin Masallar / Favolacce / Bad Tales / Damiano & Fabio D'Innocenzo / İtalya, İsviçre

· Geçmişi Silmek / Effacer l’historique / Delete History / Benoît Delépine, Gustave Kervern / Fransa, Belçika

· Şarlatan / Charlatan / Agnieszka Holland / Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Slovakya, Polonya

· İlk ve Son İnsanlar / Last and First Men / Jóhann Jóhannsson / İzlanda

· Port Authority / Danielle Lessovitz / ABD, Fransa

· Colectív / Collective / Alexander Nanau / Romanya, Lüksemburg

· 200 metre / 200 Meters / Ameen Nayfeh / Filistin, Ürdün, Katar, İtalya, İsveç

· 85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika

· Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya, Belarus

· Malmkrog / Cristi Puiu / Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya

· Merkez Üssü / Epicentro / Hubert Sauper / Avusturya, Fransa

· Kör Nokta / L'Angle mort / Blind Spot / Pierre Trividic, Patrick Mario Bernard / Fransa

· Jumbo / Zoé Wittock / Fransa, Belçika, Lüksemburg