Fitre 2021'de ne kadar? 2021 fitre miktarı belli oldu mu? Üç ayların başlaması ve 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere fitre miktarı yıllara göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıyor. Peki, 2021 fitre miktarı ne kadar? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2021 fitresi...

2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 27 lira olarak hesaplanan bir günlük fitre miktarı bu yıl geçim şartları da göz önünde bulundurularak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 lira zamlandı. Buna göre 2021 fitresi 30 lira olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR?

Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.