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2021 NBA draft ne zaman, saat kaçta? NBA Draft hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021 NBA Draft etkinliği için geri sayım başladı. Ülkemizden Alperen Şengün'ün de katılacağı draft öncesi basketbolseverler, 2021 NBA Draft ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor...

2021 NBA draft ne zaman, saat kaçta? NBA Draft hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yılki oyuncu seçmelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 2021 draftının kurası 22 Haziran'da çekilecek, seçmeler ise 30 Temmuz'da yapılacak.

Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere, draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanıyor.

Draft hangi kanalda?

2021 NBA Draftı, 30 Temmuz Cuma günü sabaha karşı TSİ 03:00'de gerçekleştirilecek. NBA Draftı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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