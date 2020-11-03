Altın fiyatları ne kadar oldu?

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor. Peki, 2021 pasaport harçları ne kadar? İşte 2021 pasaport harçları zamlı fiyatları

2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OALCAK?

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon oranına göre 2021 yılı pasaport harçlarına gelmesi beklenen zamlar kapsamında:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208,30 TL’den 227,27 TL’ye

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304,40 TL’den 332,13 TL’ye

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL’den 542,27 TL’ye

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705,90 TL’den 770,20 TL’ye

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994,80 TL’den 1.085,42 TL’ye yükselecek.