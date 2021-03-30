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2021 Ramazan Bayramı kaç gün, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının başlamasına günler kala, en çok merak edilen şeylerden biri de Ramazan Bayramı tatili oldu. Bayram için tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. 2021 Ramazan Bayramı kaç gün, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili

2021 Ramazan Bayramı kaç gün, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlaması nedeniyle ayrıca önemsenen Ramazan ayına ait her şey merak ediliyor. 2021 yılı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği araştırılmaya başladı. 2021 Ramazan Bayramı kaç gün, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

2021 yılında Ramazan Bayramı resmi tatilinin kaç gün süreceği henüz belli olmadı. Resmi bayram tatili süresinin Ramazan ayı içinde belirlenmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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