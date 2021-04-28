ÖSYM, 2021 TUS 1. Dönem başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. 2021 TUS sınavına katılacak adaylar 2021 TUS başvuru kılavuzunu araştırıyor. İşte 2021-TUS 1. Dönem başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı: 2021 TUS 1. Dönem başvuru yap!

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 günü saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 250,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 250,00 TL

TUS 1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Şubat 2021 : (Geç başvuru gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 5 Ağustos 2021 (Geç başvuru gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVUIRU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ