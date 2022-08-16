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Haberler Televizyon Esra Erol ne zaman başlıyor? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yeni sezon tarihi sevenleri tarafından merak konusu oldu. Sevilen programın izleyicileri; Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlıyor? İşte programın yeni sezon tarihi...

Esra Erol ne zaman başlıyor? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 24 Haziran'da sezon finali yapan programın dönüş tarihi belli oldu. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? İşte Esra Erol'da yeni sezon tarihine ilişkin bilgiler...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Esra Erol'un yeni sezonu 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Esra Erol, 29 Ağustos Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Hanım Sinoplu, babası Seyfi Bey ise göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

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