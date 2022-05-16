2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törene, müzik ve şov dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecenin yıldızı, 7 ödüle layık görülen genç şarkıcı Olivia Rodrigo oldu. Törende alınan ödüller kadar davetlilerin kıyafet tercihleri de ilgi gördü... İşte Megan Fox, Kylie Jenner, Heidi Klum ve daha pek çok ismin katıldığı geceden kareler!

Kylie Jenner ve Travis Scott