Birçok ürününün indirime girdiği hatta güne özel indirimlerin bile uygulandığı Black Friday için geri sayım başladı. Yılın en çok beklenen indirim günlerinden biri olan Black Friday hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday indirimleri bu yıl 26 Kasım Cuma gününde yapılacak.