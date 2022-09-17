KPSS'DE ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN GEREÇLER

Sınav binalarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir emanetçi olmayacağı için adayların sınava gelirken bazı eşyalarını yanlarında getirmemeleri gerekiyor. İşte yasak olan eşyalar;

- Cep telefonu, saat, sözlük işlevi gören elektronik aygıt, cep bilgisayarı, hesap makinesi vb. tüm bilgisayar özelliği bulunan cihazların sınav merkezine alınması yasaktır.

- Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat sınav merkezine alınmayacaktır.

- Adayların yasaklı araçlarla sınav merkezine gelmeleri durumunda bu araçlar sınav binasına alınmayacak olup, bu araçların güvenliğinden de herhangi bir görevli ya da Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.