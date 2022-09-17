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2022 KPSS'de emanetçi var mı? KPSS sınav girişinde telefon, çanta, anahtar emanet edilir mi?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları yarın gerçekleşecek. Sınava yalnız gidecek olan adaylar yanlarında bulundurması gereken eşyalar için emanetçi olup olmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda içeriye belge ve kimlik dışında hiçbir şey alınmıyor. Peki sınav binasına tek gidecek adaylar için emaneti olacak mı? İşte merak edilenler…

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  • 2022 KPSS'de Emanetçi Var mı? KPSS Sınav Girişinde Telefon, Çanta, Anahtar Emanet Edilir mi?

    31 Temmuz’da ilk oturumu gerçekleşen KPSS sınavlarının tümü soruların çalınması iddiası ile iptal edilmişti. İptal edilen sınavın ilk oturumu yarın gerçekleşecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda içeriye belge ve kimlik dışında hiçbir şey alınmıyor. Sınav binasına yalnız gidecek adaylar "2022 KPSS'de emanetçi olacak mı? KPSS sınav yerlerinde emanetçi var mı? KPSS sınavında telefon, çanta, anahtar emanet edilir mi?" sorularını araştırmaya başladı. İşte yarınki sınava dair merak edilenler…
  • 2022 KPSS'de Emanetçi Var mı? KPSS Sınav Girişinde Telefon, Çanta, Anahtar Emanet Edilir mi?

    2022 KPSS'DE EMANETÇİLER VAR MI?

    KPSS sınav merkezlerinde emanetçiler olmayacak. ÖSYM'de yer alan bilgilere göre; Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

    Genel olarak hafta sonları yapılan sınavlarda, adayların sınav merkezine alamayacakları eşyaları koyabilmeleri için emanet yerleri bulunmuyor.

    Fakat okul çevresinde bulunan büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabiliyor. Ancak bu noktalara güvenip güvenmeme konusu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Sınav binasının çevrelerinde bulunan özel işletmelere emanet edilebiliyor. Fakat bu konuda sorumluluk kişinin kendisine ait olacak ve emanetçilerin güvenilirlikleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
  • 2022 KPSS'de Emanetçi Var mı? KPSS Sınav Girişinde Telefon, Çanta, Anahtar Emanet Edilir mi?

    KPSS SINAVINDA TELEFON, ÇANTA, ANAHTAR EMANET EDİLİR Mİ?

    ÖSYM'nin eşyaları emanete alma gibi bir hizmeti bulunmuyor. KPSS sınavına tek başlarına gelmek zorunda olup yanlarında telefon ve çanta getirmek zorunda kalanlar için sınav merkezlerinde emanetçiler yer almayacak. Ancak okul binaları dışında büfe, kırtasiye, kafeterya gibi işletmeler, adayların eşyalarını emanet olarak alabilen emanetçiler olabilir.
  • 2022 KPSS'de Emanetçi Var mı? KPSS Sınav Girişinde Telefon, Çanta, Anahtar Emanet Edilir mi?

    KPSS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    KPSS sınavında adaylara kelem ve silgi verilmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
  • 2022 KPSS'de Emanetçi Var mı? KPSS Sınav Girişinde Telefon, Çanta, Anahtar Emanet Edilir mi?

    KPSS SINAVINA HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?

    Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

    İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

    Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)
  • 2022 KPSS'de Emanetçi Var mı? KPSS Sınav Girişinde Telefon, Çanta, Anahtar Emanet Edilir mi?

    KPSS'DE ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN GEREÇLER

    Sınav binalarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir emanetçi olmayacağı için adayların sınava gelirken bazı eşyalarını yanlarında getirmemeleri gerekiyor. İşte yasak olan eşyalar; 

    - Cep telefonu, saat, sözlük işlevi gören elektronik aygıt, cep bilgisayarı, hesap makinesi vb. tüm bilgisayar özelliği bulunan cihazların sınav merkezine alınması yasaktır.

    - Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat sınav merkezine alınmayacaktır.

    - Adayların yasaklı araçlarla sınav merkezine gelmeleri durumunda bu araçlar sınav binasına alınmayacak olup, bu araçların güvenliğinden de herhangi bir görevli ya da Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

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