Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

2022 KPSS tarihleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri gündemde. Binlerce KPSS öğrencisi 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans tarihleri belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimine göre 2022 KPSS ne zaman?

2022 KPSS tarihleri açıklandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar!
GÜNDEM Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar!
Son dakika: Kızlarını eve gönderip karısını öldürdü!
GÜNDEM Kızlarını eve gönderip karısını öldürdü!
ZİNCİRLEME KAZA! SON DAKİKA: Otobüsün freni patladı! 6 araca çarptı! - Haberler
GÜNDEM Otobüsün freni patladı! 6 araca çarptı! O anlar ...
SOKAK MAGANDALARI! Son dakika: Adana'da yolda duraksayan kişiyi bıçakladılar! - Haberler
GÜNDEM Yolda duraksayan kişiyi bıçakladılar!
Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama
GÜNDEM Erken seçim olacak mı?
Son dakika: Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
GÜNDEM Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
CANLI | Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi ve dolar eleştirisi
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi ve dolar eleştirisi
SON DAKİKA: Kesilen baş bulundu! 71 yaşındaki madencinin feci ölümü - Haberler
GÜNDEM Kesilen baş bulundu! Gözyaşları sel oldu!
KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Karı koca can verdi! 17 kişi yaralandı! - Haberler
GÜNDEM Karı koca can verdi! Hurdaya döndü!
Son dakika: Beklenen yağış İstanbul'a geldi!
GÜNDEM Beklenen yağış İstanbul'a geldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.