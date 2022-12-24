20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2022) yarışması sonuçlandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya, 96 ülkeden 20 bin 952 fotoğraf katıldı. 12 kategorinin yer aldığı yarışmanın birincisi Dmitry Kokh oldu. Rusya'dan bir doğa fotoğrafçısı olan Kokh, 'Ayılar Evi' adını verdiği karesiyle yarışmanın genel kazananı oldu. İşte dereceye giren diğer kareler!