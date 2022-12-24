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2022'nin en iyi doğa fotoğrafları açıklandı

Dünyanın birçok yerinden sanatçının katıldığı 2022 Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year) yarışmasının sonuçları açıklandı. İşte yılın en iyi doğa fotoğrafları...

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  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2022) yarışması sonuçlandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya, 96 ülkeden 20 bin 952 fotoğraf katıldı. 12 kategorinin yer aldığı yarışmanın birincisi Dmitry Kokh oldu. Rusya'dan bir doğa fotoğrafçısı olan Kokh, 'Ayılar Evi' adını verdiği karesiyle yarışmanın genel kazananı oldu. İşte dereceye giren diğer kareler!

     
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Kuşlar kategorisi kazananı, Knut-Sverre Horn
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Kuşlar kategorisi ikincisi, Rupert Kogler
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Memeliler kategorisi kazananı, Sascha Fonseca
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Memeliler kategorisi ikincisi, James Gifford
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Diğer Hayvanlar kategorisi kazananı, Bernhard Schubert
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Diğer Hayvanlar kategorisi ikincisi, Marco Maggesi
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Bitkiler ve Mantarlar kategorisi kazananı, Soare Laurentiu
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Bitkiler ve Mantarlar kategorisi ikincisi, Csaba Daróczi
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Manzara kategorisi kazananı, Helga Urbán
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Manzara kategorisi ikincisi, Gianluca Gianferrari
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Sualtı kategorisi kazananı, Kazushige Horiguchi
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Sualtı kategorisi ikincisi, Martin Broen
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Doğa Sanatı kategorisi kazananı, Csaba Daróczi
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Doğa Sanatı kategorisi ikincisi, Juan Garcia Lucas
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    İnsan ve Doğa kategorisi kazananı, Dmitry Kokh
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    İnsan ve Doğa kategorisi ikincisi, Tamani Cédric
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Siyah ve Beyaz kategorisi kazananı, Ernst Dirksen
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Siyah ve Beyaz kategorisi ikincisi, Craig Elson
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Hayvanların Portreleri kategorisi kazananı, Dmitry Kokh
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Hayvanların Portreleri kategorisi ikincisi, Zhengze Xu
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    'De Lage landen' kategorisi kazananı, Franka Slothouber
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    'De Lage landen' kategorisi ikincisi, Franka Slothouber

     
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Gençlik kategorisi kazananı, Till Clémence
  • 20 bin fotoğraf arasından seçildi... İşte 2022'nin en iyisi

    Gençlik kategorisi ikincisi, Luca Lorenz

    *Haberin görselleri Nature Photographer of The Year yarışmasının internet sitesinden servis edilmiştir.

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