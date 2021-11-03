Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. ek tercih kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte bir senelik üniversite hazırlık döneminin sonuna gelindi. 2021 yılında istediği puanı elde edemediği için tercih yapmayan ya da üniversite tercihlerini tamamlayamayan öğrenciler 2022 YKS tarihlerini araştırmaya başladı.

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından düzenleniyor. Üniversite sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. ÖSYM, her senenin başında sene içinde gerçekleşecek sınavların tarihlerini ÖSYM sınav tarihiyle duyuruyor.

2022 YKS sınav tarihi henüz netleşmedi. Her sene Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavının 2022 yılında da Haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor ancak 2022 üniversite sınavı için net tarih 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandığında netleşecek.