2023 -2024 KYK burs başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK bursu ve kredisi ne kadar?
Üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından, KYK burs başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bilindiği gibi burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye burs ödemesi yapılmamaktadır. Peki, "2023 -2024 KYK burs başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK bursu ve kredisi ne kadar, kimlere çıkar?" İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile 2023 - 2024 KYK burs başvurularının başlayacağı tarih...
KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde geri sayım sürüyor. KYK kredi ve burs başvuruları belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte yapılmaktadır. KYK bursuna başvuru yapmak isteyen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 -2024 KYK burs başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK bursu ve kredisi ne kadar, kimlere çıkar?" İşte KYK burs ve kredi alma şartları ve başvuru tarihleri...
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs başvuru takvimini duyurmadı.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılda başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KYK BURS - KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor.
Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor.
Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir.
Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.
AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar.
KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.
KYK KREDİ VE BURSLARI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs verilmesinde istenen bazı şartlar bulunmaktadır. KYK geri ödemesiz burs aşağıdaki kişilere çıkmaktadır;
Ön lisans,
Lisans,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan kişiler intibak ya da hazırlık sınıfı öğrencilerine burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerine,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e girenler,
Kurum Kuruluş Kanunu’na bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özelliklere göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burs çıkar.
Bir öğrenci aynı zamanda hem burs hem de kredi imkanından yararlanamaz.
KYK BURSU KİMLER ALAMAZ?
Öncelikle yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ve Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan faydalanamaz.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
KYK BURSU NEDEN KESİLİR?
Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.
Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.