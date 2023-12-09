2023-2024 Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı hangi tarihte başlıyor?
Süper Lig heyecanı 15. hafta maçları ile devam ediyor. Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, şampiyonluk yarışı ve düşme hattı şekilleniyor. Devre arasının başlamasına kısa bir süre kala, "Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı ve devre arası hangi tarihte başlıyor?" Soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte ilk yarının biteceği tarih...
Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, ilk yarı heyecanı nefesleri kesti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ilk yarıda sona gelindi. Devre arasının başlamasına kısa bir süre kala, ikinci yarının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, " 2023-2024 Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı ve devre arası hangi tarihte başlıyor?" İşte detaylar...
SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK YARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek 18. hafta müsabakaları ile sona eriyor
2023-2024 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de ikinci yarı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde oynanacak 19. Hafta müsabakaları ile başlayacak.