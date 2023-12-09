2023-2024 Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı ve devre arası hangi tarihte başlıyor? - Futbol Haberleri

2023-2024 Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı ve devre arası hangi tarihte başlıyor? - Futbol Haberleri

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Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, ilk yarı heyecanı nefesleri kesti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ilk yarıda sona gelindi. Devre arasının başlamasına kısa bir süre kala, ikinci yarının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, " 2023-2024 Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? Süper Lig'de ikinci yarı ve devre arası hangi tarihte başlıyor?" İşte detaylar...