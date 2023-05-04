Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından, gözler AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL yeni kayıt kılavuzunun yayınlanmasının ardından, AÖL 3. dönem kayıt yenileme, kayıt ücreti ve sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İşte 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2. dönemin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem kayıt yenileme sürecine geçilirken, kayıt yenileme sınav ücretleri de netlik kazandı. AÖL'de ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler sınav ücretini ödedikten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt için evrakları teslim ederek ön kayıtlarını yaptırabilecek. Peki, "2023 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar?" İşte detaylar...
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-3 Dönemi ilk kayıt işlemleri 11 Nisan 2023 günü başlayıp 23 Haziran 2023 günü mesai bitiminde sona erecektir.

    Kayıt yenileme işlemler ise 16 Mayıs’ta başlayacak, 23 Haziran 23.59'a kadar devam edecek.

     
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    2022-23 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

     
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül

    2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım

    ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL

    ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

    50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara

    yatırılacak.

     
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik

    olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran

    öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap

    numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa

    sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti

    makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

    Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk

    Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar

    Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek

    Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek

    ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi

    Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat

    edeceklerdir.)

     
  • 2023 AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

    Kayıt Yenileme Sınav Bedelini Nasıl Yatırılacak?

    Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın

    adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

    1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır.

    ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak

    yatırıldığına dikkat ediniz.

    2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav

    ücretini yatırabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.