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        2023 DGS ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        DGS başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, sınav tarihine çevrildi. ÖSYM geçtiğimiz günlerde DGS sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan DGS'de akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. İşte 2023 DGS tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 20:54
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınav öncesinde çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. 5 Haziran tarihinde sona başvuruların ardından DGS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, "2023 DGS ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2023 DGS tarihi...

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        2023 DGS BAŞVURULARI SONA ERDİ!

        2023 ÖSYM sınav takvimi ile; 

        DGS başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başladı ve 5 Haziran 2023 tarihinde sona erdi.

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        2023 DGS NE ZAMAN?

        İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

        ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

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        2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

        Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler sonuçlarını 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'den sorgulayabilecek.

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        DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

        16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

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