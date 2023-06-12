Yaz tatili için geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşmak için gün sayıyor. Bu kapsamda öğrenci ve velilerin sınav sonuçları, karne notu ve devamsızlık bilgisi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabildiği e-Okul VBS sisteminin öğrenci ve öğretmenlere kapanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?" İşte e-Okul VBS sistemi ile sınavı sonucu, karne notu ve devamsızlık bilgisi öğrenmek için son tarih...