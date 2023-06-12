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2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi

MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Son ders zili için geri sayıma geçen İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinde karne heyecanı başladı. Bilindiği gibi sınav sonuçları, karne notları, devamsızlık bilgisi gibi bilgilere erişim kolaylığı sağlayan e-Okul VBS sisteminin, öğrenci, veli ve öğretmenlere kapatılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte MEB ile VBS e-Okul sisteminin karne, not girişinin kapanacağı tarihi...

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  • 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?

    Yaz tatili için geri sayım sürerken, milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşmak için gün sayıyor. Bu kapsamda öğrenci ve velilerin sınav sonuçları, karne notu ve devamsızlık bilgisi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabildiği e-Okul VBS sisteminin öğrenci ve öğretmenlere kapanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?" İşte e-Okul VBS sistemi ile sınavı sonucu, karne notu ve devamsızlık bilgisi öğrenmek için son tarih...
  • 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

    VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
  • 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?

    E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.
  • 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?

    KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

    İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.
  • 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?

    E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

    E-okul VBS’ye giriş yapabilmek için öğrenciye ait bilgilerin bilinmesi gerekiyor. E-okul giriş ekranında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girildikten sonra doğrulama ekranı çıkıyor. Bu ekranda öğrencinin doğum tarihi, günü, eğitim alınan şube, doğum yeri vb. bilgiler girilerek sisteme giriş yapılıyor.

     
  • 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi kapandı mı?

    Sol bölümde bulunan menü aracılığıyla öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık durumu, daha önceki yıllarda alınan belgeler ve diğer birçok bilgiye erişim sağlanabilir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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