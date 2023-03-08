Diyanet İşleri hac kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesine göre 83 bin 430 kişi hac vazifesini gerçekleştirmeye hak kazanmış oldu. Ön kayıt ve hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla hacı olma yolunda son aşama hac kesin kayıtları kalmış oldu. Hac kesin kayıtları e-Devlet ve il müftülüklerinden yapılabilmektedir. Peki, "Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" İşte Diyanet İşleri ile hac kesin kayıt tarihleri...