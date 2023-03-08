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2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

5 Ocak tarihinde başlayan hac ön kayıtları, 31 Ocak tarihinde sona erdi. Hac kura sonuçlarının 8 Mart Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler, hac kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Kura çekiminin ardından isim listesinde adı geçenler Diyanet tarafından belirlenen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırabilecek. İşte hac kesin kayıtlarının başlayacağı tarih...

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  • 2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, kesin kayıt ücreti ne kadar?

    Diyanet İşleri hac kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesine göre 83 bin 430 kişi hac vazifesini gerçekleştirmeye hak kazanmış oldu. Ön kayıt ve hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla hacı olma yolunda son aşama hac kesin kayıtları kalmış oldu. Hac kesin kayıtları e-Devlet ve il müftülüklerinden yapılabilmektedir. Peki, "Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" İşte Diyanet İşleri ile hac kesin kayıt tarihleri...
  • 2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, kesin kayıt ücreti ne kadar?

    HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri hac kesin kayıt tarihlerini duyurdu. Kurada adı geçenler, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek.

     
  • 2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, kesin kayıt ücreti ne kadar?

    HAC KESİN KAYITLARI NASIL NEREDEN YAPILIR?

    Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.

     
  • 2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, kesin kayıt ücreti ne kadar?

    Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34.443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.

     
  • 2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, kesin kayıt ücreti ne kadar?

    HAC KURASI YEDEK KAYITLARI NE ZAMAN?

    Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

     
  • 2023 Hac kayıt tarihleri: Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, kesin kayıt ücreti ne kadar?

    HAC ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ 

    Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.​

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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