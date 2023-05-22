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2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih SSK, Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyeleri yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında hesaba yatırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı'nda ne kadar ödeneceği belli oldu. İşte 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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  • 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

    Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödemeleri yapmıştı. Peki, "2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?" İşte Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarih...
  • 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
  • 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

    MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.
  • 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.
  • 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

    Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

     
  • 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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