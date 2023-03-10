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2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ve sınav tarihleri 8. sınıf öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları bilindiği gibi 4-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen LGS sınavı, iki oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara sözel alan için 50 soru, sayısal alan için 40 soru sorulmaktadır. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile LGS başvuru ve sınav tarihleri...

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  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    LGS başvurularında geri sayım sürüyor. Hayal ettiği liseye girebilmek için çalışmalarına hız veren 8. öğrencileri LGS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavında adaylara 90 soru sorulmaktadır. Peki, "LGS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte 2023 Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimi...
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    2023 LGS NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyordu ancak MEB tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Kahramanmaraş depremi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla LGS'nin tam olarak hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. 
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Liselere Geçiş Sistemi ya da LGS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemi başvuru tarihleri de henüz açıklanmadı.
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, 4-14 Nisan'da alınmıştı.
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    LGS KAÇ SORU?

    90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    LGS BAŞVURUSU OTOMATİK Mİ YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde LGS başvurularını otomatik olarak aldı. Bu uygulama geçtiğimiz yılda devam etti. 2023 yılında sınav başvuru işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

     
  • 2023 LGS başvuru ve sınav tarihleri: LGS ne zaman, başvurular başladı mı? MEB ile LGS sınav takvimi

    Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada “ Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. “(Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç) ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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