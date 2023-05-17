Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.