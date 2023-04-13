Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lise adayları, hayal ettiği liseye girebilmek için çalışamalarını sürüdürüyor. 13 Nisan tarihinde sona eren LGS başvurularının ardından, LGS sınav tarihleri 8. sınıf öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "LGS ne zaman, başvurular bitti mi, hangi konular var?" İşte MEB takvimi ile LGS tarihi...