MTV ödeme tarihleri, araç sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Yılda iki kez ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk ödemesi bilindiği üzere Ocak ayında ödenmektedir. Bu yıl için MTV uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 61,5 olarak belirlendi. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksitte ödenecek?" İşte 2023 MTV ödeme tarihleri...