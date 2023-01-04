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2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ayının gelmesiyle gündeme geldi. Yılda iki kez ödenen MTV ödemelerinin ilk taksidi bilindiği gibi Ocak ayında tahsil edilmektedir. MTV 2023 yılı artış oranı yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürülürken, yapılan zam sonrsasında matrah değeri, yaş aralığına göre MTV ödeme tutarları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri ve MTV hesaplama ekranı...

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  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    MTV ödeme tarihleri, araç sahipleri tarafından araştırılmaya başladı. Yılda iki kez ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk ödemesi bilindiği üzere Ocak ayında ödenmektedir. Bu yıl için MTV uygulanacak yeniden değerlendirme oranı  61,5 olarak belirlendi. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksitte ödenecek?" İşte 2023 MTV ödeme tarihleri...
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

    MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.  İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    MTV ÖDEME MİKTARLARI!

    0-1300 motor

     

    Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

     

    1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

     

    Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

     

    1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

     

    Matrahı 199.700 lira ve üstü

     

    1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    1301-1600 motor

     

    Matrahı 114.000 liraya kadar

     

    1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

     

    1301-1600 cc

     

    Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

     

    1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

     

    1301-1600 cc

     

    Matrahı 199.700 lira ve üstü

     

    1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    1601-1800 cc

     

    Matrahı 285.800’ü aşmayanlar

     

    1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

     

    Matrahı 285.800’ü aşanlar

     

    1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    1801-2000 cc

    Matrahı 285.800 lira

     

    1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

     

    Matrahı 285.800 lira ve üstü

     

    1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    2001 - 2500 cc

    Matrahı 356.900 lira

     

    1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı 

     

    Matrahı 356.900 lira ve üstü

     

    1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    2501 - 3000 cc

    Matrahı 714.300 lira

     

    1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

     

    Matrahı 714.300 lira ve üstü

     

    1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

     

    4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    4001 cc ve yukarısı

    Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

     

    1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

     

    Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

     

    1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    7-11 yaş

     

    0-1300 cc

     

    2022 MTV:  512 Lira

     

    2023 MTV:  826 Lira

     

    1301-1600 cc

     

    2022 MTV:  995 Lira

     

    2023 MTV:  1606 Lira

     

     

    7-11 yaş

     

    1601-1800 cc

     

    2022 MTV:  1860 Lira

     

    2023 MTV: 3003 Lira

     

    1801-2000 cc

     

    2022 MTV:  2882 Lira

     

    2023 MTV:  4654 Lira

     

    16 yaş ve yukarısı

     

    0-1300 cc 

     

    2022 MTV:  136 Lira

     

    2023 MTV:  219 Lira

     

    1301-1600 cc 

     

    2022 MTV:  270 Lira

     

    2023 MTV:  436 Lira

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI

    100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL

    100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL

    100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL

    100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL

    251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL

    251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL

    251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

     

     

    MİNİBÜS

    1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı

     

    7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı

     

    16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı

     
  • 2023 MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman, ne kadar, kaç taksit ödenecek?

    MTV NASIL ÖDENİR?

    İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

     

    Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

     

    İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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