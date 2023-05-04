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2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için geri sayım sürüyor. Genel seçimlere kısa bir süre kalırken, sandık görevlisi olmak için başvuru yapanlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Sandık görevlileri Seçim gününde kritik görevler üstlenmektedir. İşte YSK ile 2023 Sandık görevlisi sorgulama ekranı...

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  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçim gününde sandık başında görev almak için başvuru yapanlar, sandık görevlisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte sandık görevlisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    SEÇİM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?

    Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. Ancak seçim görevlileri henüz belli olmadı. Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların bu hafta içinde belli olması bekleniyor.
  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

    - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

    - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

    - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
  • 2023 Sandık görevlisi sorgulama: Sandık görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

    - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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