Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023'te hangi otomobil kaç 'yıldızla' gelecek?

2022'yi çip, hammadde, lojistik gibi krizlerin gölgesinde geçiren otomotiv sektörü, yeni yılda ise birçok yeni modeli tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. 2023'te Türkiye'de satışa sunulacak yeni modellerin büyük bir kısmını son yıllarda yıldızı parlayan SUV'lar oluştururken, yeni trendlere uygun olarak birçok elektrikli model de yıl içinde bayilerde yerini alacak. Ayrıca, Türkiye'de faaliyette olmayan bazı markalar da yeni yılda Türk tüketicisi ile buluşacak. 2023'te Türkiye'de satışa sunulacak otomobilleri, Euro NCAP test sonuçları ile birlikte sizin için derledik

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    2022 yılı, Türkiye otomotiv sektörünün en hareketli yıllarından biri oldu. Yıla bir önceki yıldan devam eden çip krizi ile başlayan sektör, Ocak ayında otomobillere uygulanan ÖTV'de yapılan güncelleme ile rahat bir nefes aldı. Fakat, ÖTV  güncellemesinin üzerinden çok geçmeden, BDDK taşıt kredilerinde vade  kısıtlamasına gitti.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan süreç ise, otomotivde de yeni krizleri tetikledi. Öyle ki, sektör savaşın ardından çip krizi haricinde, kablo, hammadde ve lojistik gibi yeni krizler ile karşı karşıya kaldı. Yaz aylarına gelindiğinde ise elektrikli araçlara uygulanan ÖTV'de değişiklik yapılırken, yaz sıcakları bitmeden ikinci el araç ticaretine 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirildi. 

  • Yılın kuşkusuz en önemli gelişmesi ise, Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un elektrikli SUV modelini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretime alması oldu. 2022'nin sonuna yaklaşırken, otomobillere uygulanan ÖTV'de aynı yıl içindeki ikinci güncellemenin yapılması da yılın önemli gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Başdöndürücü hızla yaşanan gelişmeler ile 2022'yi arkasında bırakan otomotiv sektörü, 2023'te ise birçok yeni modeli tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 2023'te Türkiye'de satışa sunulacak otomobillere, Euro NCAP çarpışma testindeki sonuçları ile birlikte bakmakta fayda var. Euro NCAP'te en yüksek skorun 5 yıldız olduğunu da belirtelim.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    AUDI 

    A7 Sportback 45 TFSI - Euro NCAP:5 yıldız

    Audi A7'nin yeni motor seçeneği, yılın ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak. Otomobil, 2 litrelik motorundan 245 beygir güç, 370 Nm tork üretiyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Q8 e-tron 

    Alman markanın yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak elektrikli SUV modeli, tek şarj ile 491 km menzile sahip. Otomobil, 335 beygir (250 kW) güç ve 664 Nm tork üretiyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    RS 6 Avant Performance - Euro NCAP:5 yıldız

    Audi'nin performans serisi modellerinden olan aracın motor kaputunun altında  4 litre V8 Biturbo TFSI motor görev yapıyor. Bu motor, 630 beygir güç ve 850 Nm tork değeri sunuyor. RS 6 Avant Performance yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    RS 7 Sportback Performance - Euro NCAP:5 yıldız

    RS 6 Avant Performance'in kardeşi konumundaki otomobil, kardeşi ile aynı olacak şekilde 630 beygir güç ve 850 Nm tork değeri sunuyor. RS 7 Sportback Performance da ikinci çeyrekte bayilerdeki yerini alacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    BMW

    i7 ve 7 Serisi

    Alman markanın amiral gemisi konumundaki model, Ocak ayında siparişlere açılacak. Modelin elektrikli versiyonu olan i7, iki elektrik motoru sayesinde 544 beygir güç ve 745 Nm tork üretiyor. Serinin dizel motorlu versiyonu olan 740d xDrive da ise, 3 litre hacminde 6 silindirli dizel ünite görev yapıyor ve bu motor 300 beygir güç ve 670 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora destek olarak çalışan elektrik motoru ise 18 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    X7

    Alman üreticinin en büyük SUV modelinin teslimatlarına yılın ilk aylarında başlanacak. X7, 5181 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1835 mm yüksekliğiyle 6 ve 7 kişilik olarak alınabilecek. Alman SUV, 3 litre hacminde mild hybrid-dizel motor ile yollara çıkacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    XM

    BMW'nin yüksek performans markası M'in 50’nci yaş kutlamaları kapsamında tanıtılan XM, 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motoru ile 2023’te yollara çıkacak. M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip XM, M tarihinin de ilk hibrit motorunu kullanacak
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    CITROEN

    C5X - Euro NCAP:4 yıldız

    Fransız markanın d-segment modelinin yıl içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fastback gövde tipine sahip aracın uzunluğu 4.805 mm, genişliği 1.865 mm  ve yüksekliği 1.485 mm olarak açıklanıyor. C5 X'te benzinli ve hibrit motor seçenekleri yer alacak. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    C4X

    Citroen'in dünyaya Türkiye'den tanıttığı otomobil, Ocak ayında yollara çıkacak. Stellantis’in CMP platformunu kullanan araç, crossover ile sedan gövde tipini harmanlayan yapısı ile dikkat çekiyor. Avrupa'daki birçok ülkede sadece e-C4 X adı verilen elektrikli versiyonuyla satılacak otomobil, Türkiye ve diğer bazı pazarlarda ise benzinli ve dizel motorlar ile de satışta olacak. 

     
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    CHERY

    Omoda 5 - Euro NCAP:5 yıldız

    10 yıllık aranın ardından bu sefer distribütör olmadan Türkiye'ye geri dönüş yapan Çinli marka, 3 SUV model ile rekabete dahil olacak. Markanın güvenlik teslerinden 5 yıldız alan modeli Omoda 5'te 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman görev yapacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    TIGGO 7 PRO

    Chery'nin c-segment suv modeli de 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile bahar aylarında satışa çıkacak. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    TIGGO 8 PRO

    Çinli markanın 7 kişilik suv model Tiggo 8 Pro da, 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile bahar aylarında satışa çıkacak. Markanın otomobillerinin fiyatları ise henüz belli değil.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    DACIA

    JOGGER - Euro NCAP:1 yıldız

    Kısa bir süre önce manuel vites ile Türkiye'de satışa sunulan Dacia Jogger, 140 beygirlik hibrit motoru ile otomatik şanzıman seçeneğini de sunmaya başlayacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    SPRING - Euro NCAP:1 yıldız

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobillerinde biri olan Spring, 27.4 kWh bataryasıyla birlikte WLTP değerlerine göre 230 km menzil sunabiliyor. Maksimum 125 km/saat hıza çıkabilen araç, şehir içi kullanımlarda 300 km’lik menzili zorlayabiliyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    FORD

    MUSTANG MACH-E - Euro NCAP:5 yıldız

    İki farklı batarya paketi ve üç farklı güç seçeneği olacak elektrikli otomobil, giriş seviyesinde 255 beygir ve 290 beygirlik güç değerleriyle yola çıkacak. Her iki versiyonda da 415 Nm tork değeri sunan otomobilin bu versiyonundaki menzil değeri ise 420 ile 540 kilometre aralığında değişiyor. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    RANGER - Euro NCAP:5 yıldız

    İlk etapta Raptor serisi ile satışa sunulacak Amerikalı pick-up modelde, 288 beygir güç ve 491 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 benzinli motor görev yapacak
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    HONDA

    CR-V

    Nesil değişimi ile birlikte boyutları artan model, dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelecek. Otomobilde, CVT şanzımanla kombine edilmiş 190 beygir güç ve 243 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dört silindirli benzinli ünite görev yapıyor. CR-V'de, 2.0 litre dört silindirli motor ile iki elektrik motoru bir araya getiren hibrit sistemde mevcut. CR-V hibrit, 204 beygir güç ve 335 Nm tork sunuyor. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    ZR-V

    ABD'de HR-V ismiyle satılan c-segment SUV, Avrupa'da markanın hali hazırda HR-V isimli başka bir otomobilinin olması sebebiyle farklı bir isim ile satışa sunulacak. ZR-V, boyut olarak HR-V ile CR-V arasında konumlanacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    HYUNDAI

    IONIQ 6 - Euro NCAP:5 yıldız

    Yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelecek elektrikli model, Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerinde üretiliyor. 77.4 kW/sa güç sunan otomobil, tek şarj ile 614 km yol gidiyor
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    KONA

    Hyundai, B-SUV modeli Kona'nın ikinci neslinin üzerindeki örtüyü geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleri ile satın alınabilecek model, artan boyutları ile dikkat çekiyor
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    JEEP

    AVENGER

    Jeep'in elektrikli kompakt SUV modeli, 115kW (156hp) FWD aktarma organı ile eşleştirilmiş 54kWh pil ile tek bir konfigürasyona sahip. Elektrikli aracın menzili 400 km'ye yakın.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    COMPASS - Euro NCAP:5 yıldız

    Jeep'in C-segment modeli, yılın ilk aylarında Alfa Romeo Tonale'de kullanılan 1.5 litre benzinli motor ve 20 HP güç, 55 Nm tork üreten elektrik motorun birleşiminden oluşan hibrit sistem ile alınabilecek. Hibrit sistem toplamda 160 beygir güç ve 240 Nm tork değeri sunuyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    RENEGADE - Euro NCAP:3 yıldız

    ABD'li markanın b segment SUV modeli de, Compass ile birlikte 1.5 litre hibrit motora kavuşacak. Her iki modelin de eş zamanlı olarak satışa çıkması bekleniyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    MERCEDES-BENZ

    EQE SUV

    EQE Sedan versiyonunda olduğu gibi 90.6 kilowatt/saatlik bir pil paketi bulunan elektrikli SUV modelde, menzil değeri 550 kilometre olarak açıklanıyor. Otomobilin güç değeri versiyona göte 292 beygir ile 543 beygir arasında değişiyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    EQS SUV

    Alman markanın elektrikli SUV modellerinin amiral gemisi olan otomobil, üç sıra koltukla gelecek. Elektrikli SUV modelde EQS sedandan tanıdık 450+, 450 4Matic ve 580 4Matic versiyonları olacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    NISSAN

    ARIYA - Euro NCAP:5 yıldız

    2023'ün ilk yarısında Türkiye'ye gelmesi beklenen model, Nissan’ın RNM CMF-EV platformunda üretiliyor. Elektrikli SUV, 63kWs batarya kapasitesi ile 403 km menzil sunuyor. Otomobil, 160kW güç (218ps) ve 300Nm tork üretiyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    PEUGEOT

    408 - Euro NCAP:4 yıldız

    Fransız markanın EMP2 platformu kullanılarak üretilen 408, 4.687mm uzunluğa, 1.859 mm genişliğe, 1.478mm’lik yüksekliğe ve 2.787 mm dingil mesafesine sahip. Araçta iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8, 150 beygirlik benzinli motor ve 81 kW gücünde elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 beygirlik benzinli motor ve 81 kW gücünde elektrikli motora sahip. Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    RENAULT

    AUSTRAL - Euro NCAP:5 yıldız

    Kadjar'ın yerini alan otomobilde, 200 beygir güç üreten tam hibrit bir motor ile 12V’luk mild hybrid teknolojisi ile donatılmış 1.3 litrelik benzinli bir motor yer alıyor. Mild hybrid teknolojisine sahip bu motorun da kendi içerisinde 140 ve 160 olmak üzere iki farklı güç çıkışı seçeneği bulunuyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    MEGANE E-TECH - Euro NCAP:5 yıldız

    Yüzde 100 elektrikli otomobil, 220 beygir güç üretiyor ve tek şarj ile 470 km yol gidebiliyor. Araçta, 60 kWh batarya görev yapıyor. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    TOGG

    Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, C-segment elektrikli SUV modelini Mart ayında yollara çıkaracak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Togg'un ilk modeli Şubat ayında ön satışa açılacak ve 2023 sonuna kadar toplam 20 bin adet üretilecek. Henüz güvenlik testleri devam eden Togg, tüketicinin karşısına çıkmadan önce  Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefliyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    2 farklı güç seçeneği bulunan Togg'un güçlü versiyonu 320 kW (420 beygir) güce sahip olarak 4x4 çekiş sistemine sahip olacak. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu versiyon tam şarj ile 500 kilometre menzil değeri sunacak. 4x2 çekiş sistemine sahip versiyon ise, 159.9 kW motor gücüne sahip olacak. Bu versiyonda görev yapan bataryanın kapasitesi 52.4 kw/h olacak.  Otomobilin bu değerler ile menzil değeri ise 300 kilometre olacak.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Toyota

    Aygo X - Euro NCAP:4 yıldız

    Markanın GA-B platformu üzerinde yükselen model, üçüncü neslindeki gibi kumaş tavan opsiyonu ile satın alınabilecek. Selefinden 11 milimetre daha yükseğe konumlandırılan model, 1.0 litrelik atmosferik bir motora sahip. Üç silindirli motor 72 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. Bu motor 5 ileri vitesli manuel ya da CVT şanzıman ile satın alınabiliyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Corolla - Euro NCAP:5 yıldız

    Sakarya'dan dünyaya ihraç edilen otomobil, makyajlı versiyonu ile satışa sunulacak. Aracın 1.8 litrelik ve 2 litrelik hibrit motorlarında beygir gücü artırıldı. Buna göre, 1.8 litrelik ünite artık 140 beygir güç üretirken, Türkiye'ye getirilmeyen 2 litrelik hibrit motor ise 196 beygir güç üretir hale geldi. 
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Volkswagen

    T7 Multivan Plugin Hybrid - Euro NCAP:5 yıldız

    MQB platformunda üretilen araç, 1.4 litre turbo benzinli motor ve 13kWh plug-in batarya ile birlikte güç çıkışı sunuyor. 160kW güç ve 350Nm tork üreten araç, 50 km elektrikli sürüş menzili sunuyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    Amarok - Euro NCAP:5 yıldız

    2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkış yapacak Amarok, 4 farklı turbo dizel ünite ile gelecek. Türkiye pazarına ise 2.0 litrelik 205 bg güç üreten dört silindirli çift turbolu motor ve 240 bg güç üretebilen V6 motor gelecek. Her iki model de 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor. Bu motorlar 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor.
  • 2023'te hangi otomobiller gelecek? - Otomobil Haberleri

    GOLF GTI - Euro NCAP:5 yıldız

    Golf'ün performanlı versiyonu, 241 beygir güç ve 370 Nm tork üretiyor. Aracın 40'ıncı yıla özel versiyonu da bulunuyor.

Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.