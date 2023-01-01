BMW

i7 ve 7 Serisi

Alman markanın amiral gemisi konumundaki model, Ocak ayında siparişlere açılacak. Modelin elektrikli versiyonu olan i7, iki elektrik motoru sayesinde 544 beygir güç ve 745 Nm tork üretiyor. Serinin dizel motorlu versiyonu olan 740d xDrive da ise, 3 litre hacminde 6 silindirli dizel ünite görev yapıyor ve bu motor 300 beygir güç ve 670 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora destek olarak çalışan elektrik motoru ise 18 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor.