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        Haberler Yaşam 2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri

        2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri

        Bebek sahibi olmak, her ailenin hayalini kurduğu en güzel anlardan biridir. Bu özel an için aileler, bebeklerine verecekleri ismi özenle seçerler. Senenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bu yıl hangi isimlerin daha çok seçildiği de merak konusu oldu. İşte 2023 yılında da en çok tercih edilen bebek isimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:39
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        Bir bebeğin doğumu, ailenin hayatında yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu özel günde, aileler bebeklerine verecekleri ismi seçerek, onun geleceğini şekillendirmeye başlarlar. Bebek isimleri, kişinin kimliğini ve kişiliğini yansıtan önemli bir unsurdur. Bu nedenle, aileler bebeklerine verecekleri ismi seçerken, özenli davranırlar. İşte 2023 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri…

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        ZİRVE DEĞİŞMEDİ

        AA’nın haberine göre; Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı. Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı. Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler 6,845 ile Asel ismi ve 6,830 ile Defne ismi oldu. Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.

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        2023 yılında en çok tercih edilen kız bebek isimleri:

        Elif

        Asya

        Nehir

        Azra

        Zümra

        Eylül

        Ecrin

        Meryem

        Lina

        Eslem

        Masal

        Ebrar

        Elisa

        Ela

        Alya

        Zehra

        Miray

        Duru

        Hiranur

        Buğlem

        Ada

        Yağmur

        Esila

        İkra

        Öykü

        Gökçe

        Melek

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        2023 yılında en çok tercih edilen erkek bebek isimleri:

        Efe

        Can

        Kaan

        Mert

        Mehmet

        Ege

        Aras

        Barlas

        Atlas

        Ali

        Ahmet

        Yiğit

        Emre

        Arda

        Deniz

        Kerem

        Doruk

        Mustafa

        Ömer

        Tuna

        Batuhan

        Bora

        Alp

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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