8 Mart tarihinde başlayan YKS başvuruları 23 Mart tarihinde sona erdi. YKS başvuru tarihlerini kaçıranlar, YKS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bu yıl 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları katılım gösterecek olan üniversite adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, "2023 YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 YKS geç başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar...